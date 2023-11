ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat FMC nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40,50 Euro belassen. Der Dialysespezialist habe mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) positiv überrascht, schrieb Analyst Graham Doyle am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Das erhöhte Ebit-Jahresziel sei hingegen bereits in der Konsensschätzung berücksichtigt. Die Zahlen und der neue Ergebnisausblick seien zwar willkommen, doch wegen der anhaltenden Wachstumsschwäche in den USA dürfte die schon zuletzt schwache Aktie neutral bis negativ auf die Unternehmensaussagen reagieren./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2023 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2023 / 22:04 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785802

