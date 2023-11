EQS-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Markteinführung

Corporate News IBU-tec advanced materials AG stellt als erster Hersteller Europas Schichtoxide für Natrium-Ionen-Batterien kommerziell her Erste kommerzielle Produktion von Natrium-Manganoxid (NMO) in Europa

Optimiert für den Einsatz in stationären Energiespeichern und Elektrofahrzeugen

Positionierung im Zukunftsmarkt der Natrium-Batterien Weimar, 2. November 2023 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) hat mit ihrem neuen Produkt IBUvolt® NMO ein Kathodenmaterial für Batterien der Zukunft am Markt eingeführt. Natrium-Manganoxid (NMO) bildet die Basis für neuartige Natrium-Ionen-Batterien, die ohne Lithium und andere seltene Rohstoffe auskommen. IBU-tec ist damit der erste Hersteller Europas, der NMO in größeren Mengen produziert und kommerziell vertreibt. Das Material von IBU-tec ist dabei primär für den Einsatz in stationären Energiespeichern und kleineren Elektrofahrzeugen, z.B. für den Innenstadtverkehr, ausgelegt. IBU-tec hat bereits seit 2021 die Entwicklung und Optimierung von NMO vom Labor- in den industriellen Maßstab vorangetrieben. Dabei ist es IBU-tec gelungen, ein spezielles zweistufiges Verfahren zu entwickeln, das die für LFP-Kathodenmaterial verwendeten Anlagen nutzt und im Vergleich zu bisher bekannten Herstellungsweisen eine deutlich energieeffizientere Produktion ermöglicht. NMO besteht überwiegend aus Materialien, die in der Umwelt häufig vorkommen. Natrium ist das sechsthäufigste Element auf der Erde und lässt sich unter anderem aus Meersalz oder Salzstöcken gewinnen. Mangan ist nach Eisen und Titan das dritthäufigste Metall. Natrium-Ionen-Batterien können damit deutlich preiswerter und umweltschonender als Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden. Der neue Batterietyp zeichnet sich zudem durch eine noch deutlich höhere Sicherheit aus. Jörg Leinenbach, CEO von IBU-tec: "Für LFP-Kathodenmaterial ist IBU-tec bereits Technologieführer in Europa. Mit der Natrium-Ionen-Batterie steht schon die nächste Generation innovativer Batterien in den Startlöchern - und IBU-tec gehört hier einmal mehr zu den Pionieren und Innovationstreibern. Wir stellen uns im Batteriebereich damit noch breiter auf und positionieren uns in einem weiteren Wachstumsmarkt." Über IBU-tec Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern. Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Kontakt Investor Relations

IBU-tec advanced materials AG

Dr. Stefan Steck

Public & Investor Relations

t +49 3643 8649-51

IR@ibu-tec.de

www.ibu-tec.de Finanz- und Wirtschaftspresse

edicto GmbH

Axel Mühlhaus

Eschersheimer Landstraße 42-44

60322 Frankfurt

t +49 69 905505-52

IBU-tec@edicto.de



