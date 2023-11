EQS-News: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

FCR Immobilien AG: Zeichnung der neuen 7,25 %-Anleihe und Umtausch der bestehenden 5,25 %-Anleihe ab heute möglich



02.11.2023 / 08:30 CET/CEST

FCR Immobilien AG: Zeichnung der neuen 7,25 %-Anleihe und Umtausch der bestehenden 5,25 %-Anleihe ab heute möglich Zeichnung der neuen 7,25 %-Anleihe 2023/2028 (WKN A352AX, ISIN DE000A352AX7) bis voraussichtlich 21. November 2023 über Börse Frankfurt möglich

Umtausch der bestehenden 5,25 %-Anleihe 2019/2024 mit Mehrerwerbsoption bis voraussichtlich 21. November 2023 über Depotbanken möglich

Erfolgreich und erfahren am Kapitalmarkt: FCR begibt als spezialisierter Bestandshalter von Nahversorgern bereits sechste Unternehmensanleihe

Notierungsaufnahme der neuen 7,25 %-Anleihe an der Börse Frankfurt ist für den 27. November 2023 geplant Pullach im Isartal, 02.11.2023: Die neue 7,25 %-Anleihe 2023/2028 (WKN A352AX, ISIN DE000A352AX7) der FCR Immobilien AG kann ab heute über das Zeichnungstool DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse gezeichnet werden. Das Angebot richtet sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger. Die neue Anleihe hat einen festen Zinssatz von 7,25 % p.a. und eine Laufzeit von 5 Jahren bis zum 26. November 2028. Die Zinszahlung erfolgt halbjährlich, erstmalig am 27. Mai 2024. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 60 Mio. Euro, die Stückelung 1.000 Euro. Die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich bis zum 21. November 2023. Die FCR emittiert als spezialisierter Bestandshalter von Nahversorgern und als ein im regulierten Markt notiertes Unternehmen bereits ihre sechste Anleihe. Damit kann die FCR einen exzellenten Track Record am Kapitalmarkt vorweisen. Zudem haben die Inhaber der 5,25 %-Anleihe 2019/2024 ab heute die Möglichkeit, diese Schuldverschreibung gegen die neu angebotene 7,25 %-Schuldverschreibung umzutauschen und damit von einem höheren Zins über eine längere Laufzeit zu profitieren. Das Umtauschverhältnis beträgt 1:1. Je umgetauschter Anleihe in Höhe von 1.000,00 Euro erhält der Inhaber der 5,25 %-Anleihe 2019/2024 einen Barausgleichsbetrag von 20,00 Euro je Teilschuldverschreibung sowie die anteilsmäßig angefallenen Zinsen (Stückzinsen). Ergänzend zum Umtausch können die Inhaber auch eine Mehrerwerbsoption ausüben, bei der sie weitere 7,25 %-Schuldverschreibungen erwerben können. Für den Umtausch und die Mehrerwerbsoption benutzen die Inhaber die entsprechenden Formulare ihrer Depotbanken. Die Frist für den Umtausch und die Mehrerwerbsoption läuft voraussichtlich bis zum 21. November 2023. Die aus der Anleihe zufließenden Mittel dienen der FCR Immobilien AG zur Refinanzierung sowie zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums. Die Notierungsaufnahme der neuen 7,25 %-Anleihe 2023/2028 (WKN A352AX, ISIN DE000A352AX7) im Freiverkehr der Börse Frankfurt ist für den 27. November 2023 geplant. Falk Raudies, Vorstandsvorsitzender der FCR Immobilien AG: "Auch mit unserer neuen, jetzt bereits schon sechsten Anleihe setzen wir unser für Emittent und Anleger gleichermaßen bewährtes Erfolgskonzept weiter konsequent fort. So bieten wir als ein von Anfang an profitables und sehr solide aufgestelltes Unternehmen Anlegern eine attraktive Anleihe mit einem jährlichen Zins von 7,25 %. Für uns ist dieses Instrument ein wichtiger Baustein für die kontinuierliche Umsetzung unserer nachhaltigen Unternehmensstrategie auch im kommenden Geschäftsjahr. So werden wir mit Unterstützung der neuen Anleihe in weitere Immobilien investieren mit dem Ziel, unser Portfolio wertschaffend auszubauen." Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN DE000A1YC913) konnte im Rahmen des testierten Konzernabschlusses 2022 nach IFRS einen Anstieg des operativen Ergebnisses aus der Bestandshaltung, FFO, um 32 % auf 9,4 Mio. Euro, nach 7,1 Mio. Euro im Vorjahr, vermelden. Damit wurde ein neuer Bestwert erzielt. Dies galt auch für das Ergebnis vor Steuern, EBT, das sich um 16 % auf 17,3 Mio. Euro, nach zuvor 14,9 Mio. Euro verbesserte. Auch im 1. Halbjahr 2023 hat die FCR ihre profitable Geschäftsentwicklung fortgesetzt. Die Mieteinnahmen im 1. Halbjahr 2023 konnten um rd. 18 % auf 19,1 Mio. Euro nach 16,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum gesteigert werden. Ausschlaggebend hierfür waren der Ausbau der Vermietungsquote auf 93,5 %, Indexierungen der Bestandsmieten und der Ausbau des Portfolios. Zusammen mit den erzielten Verkaufserlösen von 11,9 Mio. Euro lag der Umsatz bei insgesamt 31,0 Mio. Euro nach 16,6 Mio. Euro im Vorjahr. Sämtliche Verkäufe wurden oberhalb der Gutachtenwerte realisiert. Auf die Einkaufspreise gerechnet entstand hier ein Gewinn von rd. 70 %. Im 1. Halbjahr 2023 hat die FCR Immobilien AG ein Ergebnis vor Steuern, EBT, von 5,8 Mio. Euro erzielt, nach 8,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das Vorjahresergebnis war durch einmalige Bewertungseffekte geprägt. Die Stabilität bei der Ergebnisentwicklung zeigt der FFO. So konnte die FCR beim operativen Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung, FFO, mit 4,7 Mio. Euro nahezu den Vorjahreswert von 5,0 Mio. Euro wieder erreichen. Die Erhöhung der Mieteinnahmen konnte demnach den gestiegenen Zinsaufwand fast vollständig kompensieren. Die FCR Immobilien AG profitiert im aktuell herausfordernden Immobilienumfeld von der Bestandshaltung von Einkaufs- und Fachmarktzentren und den daraus resultierenden stabilen Mieteinnahmen. Mit den Zahlen des 1. Halbjahres 2023 bestätigte die FCR Immobilien AG ihren Ausblick für das Gesamtjahr, der von einer weiter profitablen Unternehmensentwicklung ausgeht. Eckdaten zur Anleihe 2023/2028 Emittent FCR Immobilien AG WKN / ISIN A352AX / DE000A352AX7 Emissionsvolumen Bis zu 60 Mio. Euro Zins 7,25 % p.a. Ausgabepreis 100,00 % des Nominalbetrages je Teilschuldverschreibung Stückelung 1.000,00 Euro Zinszahlung Halbjährlich nachträglich am 27. Mai und 27. November, erstmalig am 27. Mai 2024 Besicherung Grundbuchschuld (Treuhänder) Begebungstag 27. November 2023 Laufzeit 5 Jahre (bis 26. November 2028) Rückzahlung 27. November 2028 Rückzahlungskurs 100 % des Nennbetrags Zeichnung über DirectPlace 02. November 2023 bis voraussichtlich

21. November 2023 (12.00 Uhr) Umtauschfrist mit Mehrerwerbsoption 02. November 2023 bis voraussichtlich

21. November 2023 (12.00 Uhr) für Anleihe 2019/2024 Notierung Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapier-börse (voraussichtlich am 27. November 2023) Zahlstelle Bankhaus Gebr. Martin AG

Der von der Luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF gebilligte Wertpapierprospekt ist maßgeblich für das Angebot. Er ist auf der Website der Emittentin unter https://fcr-immobilien.de/anleihe2023-2028/ abrufbar. Über die FCR Immobilien AG Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Logistik und Light Industrial. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien. Die FCR Immobilien AG zählt zu den innovativsten Immobiliengesellschaften in Deutschland. Basis hierfür ist die inhouse entwickelte Software, die mittels Künstlicher Intelligenz die gesamte Wertschöpfungskette optimiert und Wachstums- und Ertragspotenziale aufzeigt. Diese Kombination aus spezialisiertem Bestandshalter und Innovationsführer im Immobilienbereich zeichnet FCR aus. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus insgesamt rd. 100 Objekten, die annualisierte Ist-Netto-Miete beläuft sich auf über 30 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt. Website: fcr-immobilien.de LinkedIn: linkedin.com/company/fcr-immobilien-ag X (ehemals Twitter): @FCR_Immobilien Facebook: facebook.com/fcrimmobilien Pressekontakt edicto GmbH Dr. Sönke Knop Telefon +49 69 9055 05 51 E-Mail: FCR-Immobilien@edicto.de Unternehmenskontakt Ulf Wallisch Senior Director, Head of Operations Management Telefon +49 89 413 2496 11 E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de FCR Immobilien AG Kirchplatz 1 82049 Pullach im Isartal www.fcr-immobilien.de Vorstand: Falk Raudies (Vors.), Christoph Schillmaier Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse HRB 210430 | Amtsgericht München



