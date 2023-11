Potsdam (ots) -Sicherheitspolitische "Zeitenwenden" stellen Streitkräfte vor große Herausforderungen. Die Deutsche Einheit und das Ende des Kalten Krieges verlangten von der Bundeswehr eine grundsätzliche Überarbeitung der Planungen im Bereich Ausrüstung und Beschaffung. Welche Waffensysteme, Kampfmittel und Technik brauchte die Truppe und wie sollten sie beschafft werden?Die Rüstungsplanung der Bundeswehr wurde mit dem Ende des Kalten Krieges und der Deutschen Einheit sprichwörtlich "über den Haufen" geworfen. Die anbrechende neue Zeit wurde als postkonfrontativ angesehen und die Ausschüttung einer "Friedensdividende" erwartet.Doch das sicherheitspolitische Umfeld änderte sich weiterhin dynamisch und brachte für die Streitkräfte des geeinten Deutschlands neue Herausforderungen hervor. Welchen Bedarf an Waffensystemen, Kampfmitteln und Technik hatte die Truppe in der Zeitphase von 1989 bis 1994 und wie sollte dieser Bedarf gedeckt werden?Organisation, Bedarfsentwicklung und Probleme der RüstungsplanungVor dem Hintergrund, dass Streitkräfte, Bundeswehrverwaltung und die Rüstungsorganisation unter gewaltigem Planungsdruck standen, beleuchtet dieses Buch Organisation, Bedarfsentwicklung und Probleme der Rüstungsplanung. Auch hinsichtlich aktueller Probleme bei der Ausrüstung der Bundeswehr liefert es einen Beitrag zur Rüstungsgeschichte der Bundeswehr, indem die Phase des Übergangs von der Armee im Bündnis zur Armee im Einsatz in den Blick genommen wird.Informationen zum BuchStephan Wolf, Ein "planerisches Dilemma". Die Ausrüstungsentwicklung der Bundeswehr 1989-1994. Organisation, Bedarfsentwicklung, Probleme.Potsdam: ZMSBw 2023 (= Potsdamer Schriften des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, 35), 196 Seiten, 10,00 Euro, ISBN 978-3-941571-55-6Pressekontakt:Major Michael GutzeitLeiter der InformationsarbeitZentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der BundeswehrTelefon: 0331 9714 400ZMSBwPressestelle@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171701/5639361