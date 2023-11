Der Euro hat seine Vortagesgewinne gegenüber dem US-Dollar am Donnerstag etwas ausgebaut. Im Fokus stehen weiterhin die Zinssignale der US-Notenbank Fed.Frankfurt - Der Euro hat seine Vortagesgewinne gegenüber dem US-Dollar am Donnerstag etwas ausgebaut. Im Fokus stehen weiterhin die Zinssignale der US-Notenbank Fed. Am Donnerstagmorgen wird die Gemeinschaftswährung zu 1,0596 Dollar gehandelt und damit über dem Niveau vom Mittwochabend. Zum Schweizer Franken hat sich die US-Währung auf 0,9044 verbilligt. Am Vorabend waren für einen Dollar 0,9080...

