DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf gut behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Donnerstag 10 Ticks höher bei 129,91 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,89 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,06, das -tief bei 129,77 Prozent. Umgesetzt wurden 39.697 Kontrakte. "Mit Blick auf den Bund-Future fällt auf, dass dieser neben dem September-Abwärtstrend nun auch die 55-Tagelinie bei 129,63 übersprungen hat", heißt es bei der Helaba. Die nächsten Hürden sieht das Haus bei 130,20 und am Retracement bei 130,43.

"Die Fed stellt den Langläufern einen Freibrief aus", so Heino Ruland von Ruland Research. Die Renditen könnten nun deutlicher zurückgehen, sagt er. Die Fed erwarte, dass ihre bisherigen Maßnahmen verzögert wirkten. "Das bedeutet aber auch, dass die eigentliche Konjunkturabschwächung noch bevorsteht", so Ruland. Die Leitzinsen dürften noch länger auf dem hohen Niveau bleiben, bis das beschriebene Szenario eintrete.

November 02, 2023 03:13 ET (07:13 GMT)

