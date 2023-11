Bayer erleidet eine dritte herbe Niederlage. In einem Glyphosat-Klagefall hat ein kalifornisches Gericht einem Kläger Schadenersatz in Höhe von 332 Millionen Dollar zugesprochen. Trotz vorheriger Erfolge in anderen Verfahren sieht sich das Unternehmen mit zahlreichen Klagen im Zusammenhang mit Glyphosat konfrontiert.Ein kalifornisches Gericht hat in einem Glyphosat-Klagefall gegen Bayer entschieden ...

