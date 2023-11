Berlin - Im Ringen um die nächste Kanzlerkandidatur der Union hat Unionsfraktionsvize Jens Spahn dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz den Rücken gestärkt. "Wir sind mit Friedrich Merz an der Spitze auf einem sehr guten Weg", sagte Spahn den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



"Wenn Friedrich Merz Kanzlerkandidat werden will, dann hat er als CDU-Chef das erste Zugriffsrecht." Mit Blick auf den Zeitpunkt der Entscheidung verwies Spahn auch auf den CDU-Bundesparteitag. "Friedrich Merz und Markus Söder werden zu gegebener Zeit einen Vorschlag machen. Als nächsten Schritt werden wir im Mai beim CDU-Bundesparteitag unseren Parteivorsitzenden neu wählen", sagte er.



Die Frage, ob er selbst bei der Kanzlerkandidatur seinen Hut in den Ring werfe, beantwortete Spahn klar mit "Nein".

