Die Entscheidung der US-Notenbank, den Leitzins ein zweites Mal in Folge nicht anzupassen, kommt an den Aktienmärkten sehr gut an. Die Anleiherenditen fallen, die Kurse steigen. Der DAX könnte am Donnerstag wieder die 15.000 in Angriff nehmen. Bei den Unternehmen stehen Fresenius, Heidelberg Materials, Infineon, Munich Re, Vonovia und Zalando im Fokus.

