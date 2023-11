Berlin (ots) -Betreut.de vergleicht die Bedingungen für Familien in 15 deutschen Metropolen und ihren Vororten.Die Wahl des Wohnortes ist eine der entscheidendsten Überlegungen für Familien. Ob der Trubel einer Großstadt, die Behaglichkeit einer Vorstadt oder das ruhige Landleben - Jede dieser Optionen hat ihren eigenen Charme und spricht unterschiedliche Familien mit individuellen Anforderungen an. In diesem Kontext präsentiert Betreut.de einen umfassenden Vergleich der 15 größten deutschen Städte mit ihren Vororten, um aufzuzeigen, wo Familien die besten Bedingungen vorfinden.Abwanderung aus Großstädten verstärkt sich seit der PandemieDer anhaltende Trend der Abwanderung aus Großstädten in ländliche Regionen hat seit der Pandemie noch weiter zugenommen. Laut dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung haben im Jahr 2021 die Abwanderungen aus Großstädten im Vergleich zu 2019 um 1,8 Prozent zugenommen, während gleichzeitig die Zuzüge in Großstädte um 5,4 Prozent zurückgegangen sind. Hohe Mietkosten, Wohnungsengpässe und der Wunsch nach einer naturnahen und ruhigen Umgebung sind mögliche Gründe für diese Verschiebung. Das Homeoffice, das seit Beginn der Pandemie zunehmend möglich ist, könnte ebenfalls eine Rolle spielen, da der tägliche Arbeitsweg für viele entfällt.Analyseergebnis: Deutliche Tendenz zugunsten der Vororte nur in München und DuisburgTrotz der individuellen Bedürfnisse der Familien variieren auch die Bedingungen in den unterschiedlichen Regionen erheblich. Dies verdeutlicht die dritte Großstadt-Vorort-Analyse von Betreut.de, die die 15 größten deutschen Städte sowie ihre umliegenden Gebiete hinsichtlich relevanter Familienfaktoren vergleicht.Eine deutliche Präferenz für die Vororte konnte lediglich in den Regionen um München und Duisburg festgestellt werden. Im Gegensatz dazu weisen Dortmund und Bremen als Großstädte mehr Vorteile auf. In vielen anderen Gebieten wie Berlin, Hamburg und Frankfurt am Main ergab die Untersuchung keine eindeutige Präferenz für Großstädte oder umliegende Gemeinden.>> Die ausführlichen Ergebnisse für die 15 untersuchten Metropolregionen sind hier (https://www.betreut.de/magazin/kinder/grossstadt-vorort-analyse-2023-wo-leben-familien-mit-kindern-besser) verfügbar.MethodikFür die Analyse wurden die 15 größten Städte Deutschlands ihrem Umland gleichwertig gegenübergestellt und in neun Kategorien miteinander verglichen: Kinderreichtum, Wohnverhältnisse, Kinderbetreuung, Schule & Bildung, Arbeitslage, Freizeitangebote, Natur & Beschaulichkeit, Sicherheit und Gesundheit.>> Hier (https://www.betreut.de/magazin/kinder/grossstadt-vorort-analyse-2023-wo-leben-familien-mit-kindern-besser) geht's zur genauen Beschreibung der Methodik und den verwendeten Quellen.Über Betreut.de - Care.com Europe GmbHDie Care.com Europe GmbH (https://www.betreut.de/unternehmen/ueber-uns/) ist eine Tochtergesellschaft von Care.com, Inc., dem weltweit größten Onlinedienst für Betreuung und familienunterstützende Dienstleistungen. Die in Deutschland als Betreut.de (https://www.betreut.de/) bekannte Plattform ermöglicht es Familien, einfach und verlässlich mit Kinder-, Senioren- und Tierbetreuern sowie Haushaltshilfen in Kontakt zu treten und Unterstützung für den Alltag zu finden.Pressekontakt:Anja BorngässerCare.com Europe GmbHRotherstraße 17, 10245 BerlinTel: 030 293638-975E-Mail: presse@betreut.deOriginal-Content von: Care.com Europe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164646/5639384