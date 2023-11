DJ POLITIK-BLOG/CDU will nach Islamisten-Demos Stopp von Einbürgerungsgesetz

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

CDU will nach Islamisten-Demos Stopp von Einbürgerungsgesetz

Angesichts der jüngsten antisemitischen Demonstrationen von Migranten in Deutschland fordert die CDU von der Ampel-Koalition, die geplante Reform des Staatsbürgerschaftsrechts zu stoppen. "Ein solches Gesetz löst gerade in der aktuellen politischen Lage kein einziges Problem, sondern schafft nur neue. Das Gesetz muss gestoppt werden", sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann der Bild-Zeitung. Linnemann betonte, "die Geschehnisse der vergangenen Tage und Wochen haben gezeigt, dass weder die Staatsbürgerschaft noch der bloße Erwerb der deutschen Sprache zu einer entsprechenden Integration in unsere Wertegemeinschaft führen". Deshalb sei beispielsweise eine "Expresseinbürgerung" nach drei Jahren "nicht der richtige Weg und sendet völlig falsche Signale".

Grüne fordern mehr Geld für die Sicherheit

Die Grünen wollen Polizei und Sicherheitsbehörden besser ausstatten und dafür auch im Bundeshaushalt mehr Geld bereitstellen. "Wir müssen bei den Sicherheitsbehörden im Bundeshaushalt nachjustieren und auch die Länder sollten überlegen, wie sie den gestiegenen Anforderungen gerecht werden", schreibt die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Irene Mihalic, in einem Gastbeitrag für das Nachrichtenportal T-Online. "Geld ist nicht alles, aber ohne zusätzliche Ressourcen werden wir den Herausforderungen nicht angemessen begegnen können." Mihalic, selbst Polizeibeamtin, schreibt laut dem Portal weiter: "Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson, genauso wie die Sicherheit jüdischen Lebens in Deutschland." Diesen Worten müssten aber auch Taten folgen. "Und da müssen wir feststellen: Die Polizeibehörden, die daran mitwirken sollen, diese Sicherheit zu gewährleisten, sind am Limit, personell und auch bei der Ausstattung."

Spahn will Leistungen für Asylbewerber drastisch kürzen

Der Vizevorsitzende der Unionsfraktion, Jens Spahn (CDU), pocht auf drastische Leistungskürzungen für Asylbewerber. "Wir müssen bei der Höhe der Sozialleistungen unterscheiden in drei Gruppen: Diejenigen, die das Land verlassen müssen, diejenigen, die vorläufigen Schutz genießen und diejenigen, die ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht haben", sagte er der Funke-Mediengruppe. "Nur die dritte Gruppe sollte die regulären Sozialleistungen bekommen." Zur Umsetzung müsse notfalls die Verfassung geändert werden, forderte Spahn. Nach aktueller Rechtslage würden selbst ausreisepflichtige Ausländer gleichgestellt mit Bürgergeldempfängern. "Wenn sich die Welt verändert, muss man aber auch die Regeln anpassen. Unser Grundrecht auf Asyl war nicht auf die heutige Form der irregulären Massenmigration ausgelegt." Spahn sprach sich dafür aus, die europäischen Außengrenzen im großen Stil mit Zäunen zu sichern. Zu kontrollierten Land- und Seegrenzen gehörten "Grenzzäune von Polen über Rumänien und Bulgarien bis nach Griechenland".

