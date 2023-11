Original-Research: ABO Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Wind AG

Unternehmen: ABO Wind AG

ISIN: DE0005760029



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 02.11.2023

Kursziel: 106,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 118,00 auf EUR 106,00.

Zusammenfassung:

Auf der Hauptversammlung stimmten 87% für den Rechtsformwechsel. Damit wird aus der ABO Wind AG die ABO Energy KGaA. Durch den Rechtsformwechsel behalten die beiden Gründer ihren Einfluss auch für den Fall, dass künftige Kapitalerhöhungen die derzeitige Mehrheit der Gründerfamilien von ca. 52% verwässern sollten. Operativ hat ABO zuletzt mit positiven Meldungen überzeugt. So wurden in Südafrika die Projektrechte für einen baureifen 100 MW Solarpark verkauft. In Finnland hat ABO weitere Meilensteine erreicht und ist zum führenden Windkraftentwickler des Landes aufgestiegen. In Deutschland geht ABOs erstes Wasserstoffprojekt mit der Bestellung der Elektrolysesysteme in die nächste Phase. Ein aktualisiertes DCF-Modell, dass den gestiegenen Zins für risikolose Anlagen berücksichtigt, ergibt ein neues Kursziel von EUR106 (bisher: EUR118). Nach den kräftigen Kursverlusten der letzten Monate sehen wir ABO als attraktiv bewertet an und bestätigen unsere Kaufempfehlung.





First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 118.00 to EUR 106.00.

Abstract:

At the annual general meeting, 87% voted in favour of the change in legal form and so ABO Wind AG will become ABO Energy KGaA. The change in legal form means that the two founders will retain their influence even if future capital increases dilute the current ca. 52% majority of the founding families. Operationally, ABO has recently impressed with positive news. In South Africa, the project rights for a construction-ready 100 MW solar park were sold. In Finland, ABO has reached further milestones and is now the country's leading wind power developer. In Germany, ABO's first hydrogen project is entering the next phase with the order for the electrolysis systems. An updated DCF model that takes into account the increased yield on risk-free assets results in a new price target of EUR106 (previously: EUR118). After the sharp share price decline of recent months, we see ABO as attractively valued and confirm our Buy recommendation.

