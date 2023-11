Wien (ots) -Premiere in der MARX HALLE in Wien: Die APOTHEKENTOUR lädt die österreichischen Apotheker:innen und PKA zu einem Event der Extraklasse ein. Zwischen Wissensvermittlung, Unterhaltung und einem Rundum-Sorglos-Paket können die Apothekenteams gemeinsame Momente erleben, die den täglichen Stress in der Offizin vergessen machen.Die APOTHEKENTOUR kommt nach Österreich. Mehr als 1.500 Apotheker:innen und PKA haben sich für das trendige Event in der Wiener MARX HALLE bereits angemeldet. 24 namhafte Pharmaunternehmen werden vor Ort sein, um den Besucher:innen ihre Produktneuheiten und Innovationen ganz persönlich und in exklusiver, fachkundiger Atmosphäre vorstellen zu können. Die Premiere im österreichischen Markt stellt damit sogar die Deutschland-Premiere in den Schatten, die das Event 2022 in Berlin feierte.Die APOTHEKENTOUR tritt in Wien an, um zu überraschen: Das Event verbindet Wissensvermittlung mit Unterhaltung und definiert dank eines ganzheitlichen und innovativen Konzepts 'Infotainment' neu. "Wir präsentieren mit der APOTHEKENTOUR mehr als nur ein zeitgemäßes Messekonzept - wir stellen immer die Bedürfnisse der Apothekenteams, die bei uns zu Gast sind, in den Mittelpunkt. Für sie machen wir die APOTHEKENTOUR.", sagt Tom Bellartz, Geschäftsführer der veranstaltenden EL PATO Medien GmbH. "Wir freuen uns riesig auf die Premiere in Wien und hoffen, dass dies der Beginn einer erfolgreichen Apotheken-Lovestory wird."Die Besucher:innen der APOTHEKENTOUR können sich nicht nur an den Ständen der einzelnen Unternehmen informieren, sondern mittels Silent-Lab-Kopfhörern auch in der gesamten Halle Live-Vorträgen lauschen, die in drei stilvoll designten und moderierten Lounges zur fachlichen Weiterbildung einladen.Auf der APOTHEKENTOUR in der MARX HALLE in Wien am 4. und 5. November werden folgende Unternehmen vertreten sein: Abacus Medicine, BANO Healthcare, Bayer, Dr. Pfleger, Dr. Theiss, Dr. Wolff, Engelhard Arzneimittel, ERWO Pharma, Fagron, Gebro Pharma, HERMES ARZNEIMITTEL, Klinge Pharma, Klosterfrau, Kosan Pharma, L'Oréal, OMNi-BiOTiC, Orthomol, PHOENIX, ratiopharm, Schwabe Austria, SIDROGA Pharma, STADA, Ursapharm, Wort&Bild Verlag.Tickets für die APOTHEKENTOUR in Wien sind exklusiv für Apotheker:innen und PKA auf www.apothekentour.at kostenfrei erhältlich.Weiteres Bild- und Medienmaterial stellen wir auf Anfrage an info@apothekentour.at gern zur Verfügung.Pressekontakt:EL PATO Medien GmbHMinna LiebmannFranz-Ehrlich-Straße 1212489 BerlinE-Mail: presse@el-pato.deInternet: apothekentour.atOriginal-Content von: APOTHEKENTOUR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162063/5639413