Die Berichtssaison ist auch in der europäischen Bankenbranche noch immer in vollem Gang. Ein Hingucker sind heute die Zahlen der niederländischen ING. Die Retailbank trumpft nicht nur beim Gewinn auf, sondern hat noch ein dickes Geschenk für die Aktionäre dabei.Die stark gestiegenen Zinsen haben der niederländischen Großbank ING im abgelaufenen Quartal einen kräftigen Gewinnsprung eingebracht: Mit 1,98 Milliarden Euro lag der Überschuss mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Das war auch mehr ...

