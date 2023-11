Borussia Dortmund hat gestern Abend in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen die TSG Hoffenheim gespielt. Mit dem 1:0-Sieg bleibt der BVB auf dem Erfolgskurs der letzten Wochen. Am Samstag wartet nun der Klassiker in der Bundesliga. Eine große Chance für die Dortmunder, denn die Konkurrenz schwächelt.Der BVB hat mit seinem Sieg den Einzug in das Achtelfinale gemeistert. Trainer Edin Terzic zeigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...