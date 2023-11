Hamburg (ots) -Der mit 15.000 Euro dotierte NDR Sachbuchpreis geht in diesem Jahr an die Autorin Teresa Bücker für ihr Buch "ALLE_ZEIT. Eine Frage von Macht und Freiheit".Das Buch beschreibt freie und gestaltbare Zeit als eine wertvolle, aber wenig bedachte Ressource unserer Gesellschaft: Wer über die 24 Stunden seines Tages freier bestimmen kann als andere, hat auch mehr Macht. Bücker weist auf verbreitete Widersprüche in unserem gesellschaftlichen Umgang mit Zeit und ihrer wirtschaftlichen Bewertung hin und fordert, "ein Recht auf genügend souverän gestaltbare Freizeit als politisches Anliegen zu identifizieren." Als Jury-Vorsitzende überreichteNDR Programmdirektorin Katja Marx die Auszeichnung im Rahmen es Göttinger Literaturherbstes auf dem Sartorius Campus.Die Begründung der Jury: "Teresa Bücker geht in 'ALLE_ZEIT' einen originellen wie anspruchsvollen Weg: Anstatt eine komplexe wissenschaftliche Betrachtung zu popularisieren, erhebt sie das anschlussfähige Alltagsthema fehlender Zeit in einen gesellschaftspolitischen Kontext. Sie analysiert den existentiellen und selten bedachten Faktor Zeit als extrem ungerecht verteilte Ressource unserer modernen Gesellschaft. Ein wissenschaftlich fundiertes und relevantes Plädoyer für eine völlig neue Zeitkultur und mehr Zeitgerechtigkeit, klar und klug formuliert. Ein Buch, das wirklich jeden betrifft."Am selben Abend wurde außerdem zum dritten Mal der ebenfalls mit 15.000 Euro dotierte LifeScienceXplained | Sartorius-Preis für neue Kommunikation vergeben. Diesen teilen sich in diesem Jahr zwei Teams. Das Buch von Autorin Johanna Nelkner und Illustratorin Carlotta Klee zeigt, wo Bakterien überall leben und wirken. Zum anderen überzeugte ein Video-Beitrag von Doktor Whatson die Jury. Dabei geht es um die Frage: Warum sind automatisierte Systeme bis heute noch nicht richtig in der Praxis angekommen? Die Entscheidung den LifeScienceXplained-Preis in diesem Jahr zu teilen, begründete die Jury mit der besonders hohen Qualität der eingereichten Beiträge.Ein Showprogramm mit Auftritten von Sängerin LOI und den Science Slammern Felix Stegmann und Kilian Zilkens rundeten die Verleihung des NDR Sachbuchpreises und des LifeScienceXplained-Preises ab. Durch den Abend führte der Moderator und Host des NDR Kultur Bücherpodcasts "eat.READ.sleep" Jan Ehlert.Die Preisverleihung samt Showprogramm ist in voller Länge unter ndr.de/ndrsachbuchpreis (https://www.ndr.de/kultur/buch/sachbuchpreis/index.html) zu sehen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter ndr.de/ndrsachbuchpreis und www.sartorius.com/lsxPressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationNDR Presse und Kommunikationpresse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5639459