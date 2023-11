Um 26 Prozent ist die Aktie des dänischen Offshore-Windspezialisten Ørsted am Mittwoch einmal mehr eingebrochen. Die Zahlen zum dritten Quartal haben bei den Anlegern einmal mehr für Enttäuschung gesorgt, nachdem sich der Konzern von zwei Projekten in den USA verabschiedet. Inzwischen sind die ersten Stimmen da.Die Entwicklung der US-Projekte Ocean Wind 1 und 2 wird von Ørsted komplett gestoppt. In den ersten drei Quartalen belaufen sich die Abschreibungen des Konzerns damit inzwischen bereits auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...