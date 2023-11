FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag den Weg zurück über die Marke von 15 000 Punkten gefunden. Damit setzt sich der positive Trend im neuen Monat November fort, nachdem die vergangenen drei Monate sehr schwach gelaufen waren.

In der ersten Stunde auf Xetra gewann der deutsche Leitindex 1,13 Prozent auf 15 092,15 Punkte. Er ließ damit auch die bei aktuell 15 042 Punkten verlaufende 21-Tage-Linie hinter sich, die Signale für den kurzfristigen Trend gibt. Über der runden Marke von 15 000 Zählern hatte er zuletzt vor rund zwei Wochen gestanden.

In noch besserer Form präsentierte sich am Donnerstagmorgen der MDax der mittelgroßen Unternehmen mit plus 2,37 Prozent auf 24 629,96 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,3 Prozent hoch.

Die New Yorker Börsen hatten nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Vortag stark geschlossen und damit ihre Erholung ausgebaut. Vor allem bei zinssensiblen Techwerte griffen Anleger zu. Die Rendite auf zehnjährige US-Staatsanleihen ging merklich zurück, weshalb sich Investoren vom Aktienmarkt wieder etwas stärker angezogen fühlen.

Die Fed hatte zum zweiten Mal in Folge ihren Leitzins unverändert gelassen - allerdings auf dem höchsten Niveau seit mehr als 20 Jahren. Am Markt glauben nun viele, dass das Zinshoch erreicht ist. Die Frage nach Zinssenkungen stellt sich für Fed-Chef Jerome Powell derzeit aber noch nicht. Man frage sich eher, ob die Zinsen weiter erhöht werden sollten.

Bevor am Freitag zum Wochenausklang mit dem US-Arbeitsmarktbericht für Oktober nochmals besonders wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda stehen, gilt es am Donnerstag eine Vielzahl von Quartalszahlen zu verarbeiten.

Aus dem Dax berichtete der Krankenhausbetreiber und Medizinkonzern Fresenius , der optimistischer wurde für das Gesamtjahr. Die Aktien legten um 3,7 Prozent zu. Bei Fresenius ist zudem die bilanzielle Entflechtung vom Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) auf dem Weg. FMC wurde ebenfalls zuversichtlicher für das laufende Jahr. Die im MDax notierten Aktien kamen jedoch nicht voran.

Mit gekappten Jahreszielen steht im Dax zudem der Online-Modehändler Zalando im Fokus. Die Aktien zeigten sich volatil, schafften es dabei nicht über das Zwischenhoch vom Oktober. Zuletzt notierten sie moderat im Plus. Den Analysten von Goldman Sachs zufolge dürfte sich an den Marktschätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) für das Gesamtjahr nichts ändern.

Kursgewinne von 7,6 Prozent verzeichneten die Titel der Lufthansa . Das vorgelegte Zahlenwerk der Airline sollte beruhigen, hieß es von der UBS. Ein Händler verwies auf das Erholungspotenzial, nachdem die Stimmung im Sektor zuletzt ohnehin schlecht gewesen sei.

Für Scout24 zahlt sich eine strikte Kostenkontrolle und die Übernahme der Sprengnetter-Gruppe aus. Der Internetportalbetreiber hob den Ausblick an. Die Papiere verteuerten sich um fünf Prozent.

Mehr Zuversicht für das Gesamtjahr verbreitete auch PVA Tepla . Die Aktien des Spezialisten für Halbleiter- und Vakuumtechnologien regierten darauf im SDax der kleineren Werte mit einem Kurssprung von rund 14 Prozent./ajx/mis

