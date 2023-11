Berlin (ots) -Die Vorfreude der Fans ist groß! Endlich erscheinen die neuen Episoden von Ralf Königs Helden "Konrad und Paul" als Buch mit dem Titel "Harter Psücharter". Nach "Vervirte Zeiten" und "ABBA hallo" erscheint "Harter Psücharter" am 07. Juni 2024 in der Egmont Comic Collection. Gestartet wurde diese Comicreihe im klassischen Daily-Strip Format. Zehntausende Fans stürzen sich auf das Social-Media-Projekt. Damit sorgt der Künstler gerade während der Coronapandemie für die perfekte Abwechslung unter den Leser:innen. Über viele Monate lang konnten Fans täglich neue Strips lesen und kommentieren. Auch dieser Zyklys "Harter Psücharter" erschien in den vergangenen Monaten zunächst auf Ralfs Social-Media-Kanälen und im kommenden Jahr in gebundener Form.Verleger Wolf Stegmaier ist begeistert von diesem Spitzentitel: "Selten habe ich mich so sehr gefreut, einen neuen Autor anzukündigen: Ralf König, der erfolgreichste deutsche Comic-Schaffende, mit seinem neuen Buch "Harter Psücharter" bei Egmont! Wir freuen uns, den Band pünktlich zum Comicsalon Erlangen 2024 herausbringen zu können, wo Ralf König natürlich für Gespräche, Lesungen und Signieraktionen zur Verfügung steht."Der Band wird zeitgleich in einer limitierten und signierten Luxusausgabe mit umfangreichem Zusatzmaterial erhältlich sein.Neben diesem Titel können sich Comicfans im kommenden Jahr auf zahlreiche neue Titel der Egmont Comic Collection freuen: Donald Duck feiert sein 90. Jubiläum, Asterix feiert im Vergleich zu Donald jugendliche 65 Jahre - ein guter Grund, eine von Leser:innen lange ersehnte, komplett neu konzipierte Asterix-Gesamtausgabe zu starten. Auch von Lucky Luke gibt es Neuigkeiten: Der französische Star-Zeichner Blutch hat sich des "Lonesome Cowboy" angenommen und schafft mit "Die Ungezähmten" einen neuen Hommage Titel. Außerdem werden die beim Publikum äußerst beliebte W.I.T.C.H. Gesamtausgabe und der Rennsport-Klassiker Michel Vaillant weiter fortgesetzt."Ralf König - Harter Psücharter" - Egmont Comic Collection, EUR 29,00,ISBN 978-3-7704-0899-3 ist ab dem 07. Juni 2024 im Handel erhältlich und auch unter www.egmont-shop.deFür Interviews, Bildmaterial und Rezensionsexemplare, wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.Pressekontakt:Till Reischli.A. PR Egmont Comic Collection, Egmont BÄNG! ComicsPhone: 0175 8359775E-Mail: t.reischl@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/5639473