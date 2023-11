EQS-News: tonies SE / Schlagwort(e): Personalie

tonies-Gründer übergeben an neuen CEO Tobias Wann Luxemburg/Düsseldorf - 2. November 2023 - Der Aufsichtsrat der tonies SE, der größten interaktiven und bildschirmfreien Audioplattform für Kinder mit mehr als 5,3 Millionen verkauften Tonieboxen weltweit, hat heute Tobias Wann mit Wirkung zum 1. Januar 2024 zum neuen CEO der Gruppe ernannt. Die beiden Mitgründer und bisherigen Co-CEOs, Patric Faßbender und Marcus Stahl, ziehen sich nach zehn Jahren auf eigenen Wunsch aus dem operativen Geschäft zurück, bleiben dem Unternehmen aber als Senior Advisor und zweitgrößte Anteilseigner verbunden. Ein Wechsel der Gründer in den Aufsichtsrat ist nicht unmittelbar geplant, wird aber nach einer bewussten Auszeit der beiden als Option für die Zukunft diskutiert. Marcus Stahl und Patric Faßbender schufen eine neue Kategorie, als sie 2013 die Toniebox erfanden. Seitdem haben sie tonies zu seiner Position als geliebte Marke und Marktführer in der DACH-Region geführt, wo mittlerweile jedes zweite Kind eine Toniebox besitzt. tonies hat seine Wachstumsziele kontinuierlich übertroffen und die langfristige Profitabilität seines Geschäftsmodells bewiesen. Seit 2018 hat das Unternehmen begonnen, international zu expandieren und ist nun in 24 Ländern auf drei Kontinenten, weitere werden folgen. Mit mehr als 40 Prozent des Umsatzes außerhalb der DACH-Region hat tonies bewiesen, dass Kinder auf der ganzen Welt die Produkte lieben. International weiter zu wachsen und ein wahrer globaler Held in den Kinderzimmern der Welt zu werden, ist das nächste Kapitel in der Erfolgsgeschichte von tonies. Dies wird mit einem neuen, spezialisierten CEO geschehen, der diese Ära zusammen mit dem bestehenden und erfahrenen Führungsteam von tonies einleitet. Patric Faßbender über den CEO-Wechsel: "Nach einem Jahrzehnt, in dem wir tonies von unserer ersten Idee bis zur größten interaktiven Audioplattform für Kinder erdacht, aufgebaut und skaliert haben, glauben Marcus und ich, dass die Zeit gekommen ist, die Führung des Unternehmens abzugeben. Wir sind froh, diesen Prozess in genau dieser Phase der tonies-Reise einleiten zu können: Wir sind an unserem bisher stärksten Punkt angelangt und sind überzeugt, dass die Strukturen, die wir aufgebaut haben, von den wertvollen Einsichten und Fähigkeiten von Tobias Wann profitieren werden. Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, aber wir wissen, dass dieser Wechsel der logische nächste Schritt ist, um die Erfolgsgeschichte von tonies fortzusetzen: Trotz des enormen Wachstums steht tonies erst am Anfang, und wir sind überzeugt, dass Tobias Wann die richtige Person ist, um das volle Potenzial des Unternehmens auszuschöpfen." Der neue CEO von tonies, Tobias Wann, verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung und Expansion von Unternehmen auf globaler Ebene. In den vergangenen zwanzig Jahren hat er bewiesen, dass er Unternehmen zu internationalem Erfolg führen kann. Während der CEO-Kapitän wechselt, bleibt die weitere bewährte und erfolgreiche Führungscrew an Bord: Tobias Wann wird tonies ab Januar gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Jan Middelhoff (CFO der tonies SE) führen, unterstützt vom unveränderten Führungsteam. "Tobias kommt in ein exzellentes globales Team, das in den letzten zehn Jahren maßgeblich zum Erfolg von tonies beigetragen hat und das auch für einen reibungslosen Übergang sorgen wird", sagt Marcus Stahl. "Mit seiner internationalen Erfahrung in der erfolgreichen Skalierung digitaler Unternehmen und als ehemaliger Gründer bringt er einzigartige und relevante Einblicke in unser Team. Mit Tobias haben wir nicht nur eine hervorragende Führungspersönlichkeit gefunden, sondern auch jemanden, der die Vision von tonies versteht, unsere Werte teilt und der um die Bedeutung der tonies-Kultur weiß." Anna Dimitrova, die Vorsitzende des Aufsichtsrates von tonies, erklärt: "Wir sind unseren beiden Gründern zutiefst dankbar, deren Leidenschaft und Kreativität tonies zu der erfolgreichen Marke gemacht haben, die sie heute ist. Marcus Stahl und Patric Faßbender sind wahre Pioniere. Sie haben ein starkes Fundament für tonies geschaffen, das unserer Mission gerecht wird, unseren jungen Hörern Spaß und Abenteuer zu bringen, und dabei auf den Werten von Weltoffenheit und Empathie aufbaut. Wir unterstützen ihre Entscheidung, die Weichen für weitere Skalierbarkeit zu stellen und einen noch internationaleren Weg für tonies einzuschlagen. Die Weisheit unserer Gründer als Senior-Advisor beizubehalten und weiter auf unser bestehendes und bewährtes Führungsteam zu bauen, während wir die frische Perspektive und Erfahrung eines neuen CEO hinzufügen, ist das beste Szenario für die Nachfolgeplanung und wird den weiteren Erfolg und das Wachstum von tonies sicherstellen." Über tonies tonies SE ist der Erfinder einer innovativen, interaktiven und bildschirmlosen Audio-Plattform für Kinder. Als Pionier für vernetzte, technologiebasierte Audiosysteme und als Anbieter von kuratierten Audioinhalten bietet tonies Kindern ein digitales Hör- und Geschichtenerlebnis, das es ihnen ermöglicht, ihre Kreativität und Fantasie durch intuitive Interaktion mit dem Unterhaltungssystem zu entdecken. Das intuitive und preisgekrönte Audiosystem hat mit seinem kindersicheren, kabellosen und bildschirmfreien Ansatz die Art und Weise verändert, wie kleine Kinder unabhängig spielen und lernen. Tonieboxen wurden in über 100 Ländern aktiviert, das Portfolio umfasst mehr als 700 Tonies-Figuren.



