Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Sonntag, 10. Dezember 2023, 18.00 UhrAdventskonzert aus DresdenModeration: Stephanie StumphDas Adventskonzert aus Dresden stimmt mit besinnlicher Musik auf die leise Jahreszeit ein und bietet ein bewegendes Erlebnis aus der strahlenden Dresdner Frauenkirche.Hanna-Elisabeth Müller und Mauro Peter gestalten das Konzert gemeinsam mit der Staatskapelle Dresden und dem Sächsischen Staatsopernchor unter der Leitung von Christian Thielemann. Zum vierten Mal begleitet die Schauspielerin Stephanie Stumph das Adventskonzert.In der stimmungsvoll beleuchteten Dresdner Frauenkirche findet seit 2002 das ZDF-Adventskonzert statt, das auch im Jahr 2023 berührende Momente schenkt. Auf dem Programm stehen barocke Instrumentalmusik, romantische Chorstücke und stimmungsvolle Arien mit Hanna-Elisabeth Müller und Mauro Peter.Hanna-Elisabeth Müller dachte bereits als Kind, dass "eine winzige Stimme einen Raum fluten kann". Nach ihrem Studium in Mannheim startete sie als Ensemblemitglied an der Bayerischen Staatsoper. 2014 begeisterte sie bei den Salzburger Osterfestspielen sowohl Publikum als auch die Kritik. Darauf folgten viele internationale Opernabende, unter anderem an der Oper in Amsterdam, der Mailänder Scala, der Züricher Oper und der Semperoper Dresden.2017 gab sie ihr Debüt an der New Yorker Metropolitan Opera als "Marzelline" in Mozarts "Fidelio", seit 2022 war sie mit mehreren Rollen zu Gast an der Wiener Staatsoper. Mit ihrer emotionsstarken Umsetzung ist sie auch auf Konzertbühnen und bei Liederabenden zu erleben, denn für sie sind Lieder "wie kleine Opern". Beim Adventskonzert flutet Hanna-Elisabeth Müller die festlich glänzende Frauenkirche mit Franz Schuberts "Ave Maria".Mauro Peter plante schon als Kind, Sänger zu werden, allerdings "in Kombination mit Profifußballer". Anstelle des Fußballs hat er sich für die Tenorstimme entschieden und diese Berufswahl erfolgreich umgesetzt: Seit 2012 ist der Schweizer festes Ensemblemitglied am Opernhaus Zürich und fasziniert an großen Opernhäusern wie der Mailänder Scala, der Pariser Oper, der Dresdner Semperoper und bei den Salzburger Festspielen, wo er seit über zehn Jahren regelmäßig zu hören ist.Schon mit 30 Jahren wurde ihm von der Kritik zugeschrieben, er könne mit der Gattung Lied ein "neuer Fritz Wunderlich" werden. Tatsächlich nutzt Mauro Peter die Gattung Lied dafür, junge Menschen für klassische Musik zu begeistern. Den Ballermannhit "Ich bin ein Döner" von Tim Toupet veröffentlichte er 2023 als köstliche Arie im Internet. Für das Adventskonzert bringt Mauro Peter Richard Wagners Lied "Der Engel" mit ins Programm.Die musikalische Leitung des Adventskonzerts liegt in den Händen von Christian Thielemann. Seit 2012 ist er Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden. 2023 wurde Christian Thielemann in seiner Heimatstadt Berlin zum neuen Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden ernannt.Stephanie Stumph begleitet das Adventskonzert zum vierten Mal. Als gebürtige Dresdnerin ist die Schauspielerin schon lange mit dem glanzvollen Adventskonzert verbunden, das für sie ein fester Bestandteil der Adventszeit ist.Die Dresdner Frauenkirche ist nicht nur ein prächtiges Gotteshaus, sondern auch ein Ort für Versöhnung und Friedensarbeit. Im 18. Jahrhundert ist die barocke Kirche erbaut worden, 1945 wurde sie zerstört. Als Ruine stand sie fast 50 Jahre lang als Mahnmal gegen Krieg und Zerstörung, bis sie nach dem Mauerfall wieder aufgebaut wurde, mit Spenden aus aller Welt. Noch heute steht die Frauenkirche als Symbol für Versöhnung.Das "Adventskonzert aus Dresden" ist bereits ab Sonntag, 3. Dezember 2023, 20.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.