Köln (ots) -- Ford erneuert in Deutschland sein Angebot für das Laden von Elektrofahrzeugen zu Hause- ChargeGuru, Experte für Planung, Installation und Vertrieb von Ladestationen, begleitet die Ford-Werke GmbH in die Elektromobilität und wird offizieller Vertriebs- und Installationspartner in Deutschland- ChargeGuru gehört zu Europas führenden Anbietern für die Installation von WallboxenDas komfortable elektrische Ford-Fahrerlebnis wird nun durch den Vertriebs- und Installationsservice von ChargeGuru um eine verlässliche und effiziente Ladelösung zu Hause ergänzt. Mit der Partnerschaft geht Ford einen weiteren wichtigen Schritt und bereitet den Weg für seine neuen vollelektrischen Modelle.Ford-Kunden erhalten bei ChargeGuru die ideale Ladeinfrastruktur passend zum Fahrzeug, dem individuellen Fahrprofil und den jeweiligen Anforderungen am Installationsstandort. Die Ladetechnik ist dabei auf Herz und Nieren geprüft und wird mit ChargeGuru von zertifizierten und speziell auf Elektromobilität geschulten Elektroinstallateuren innerhalb von nur 30 Tagen fachgerecht montiert. Deutschlandweit setzt ChargeGuru Ladelösungen für alle Fahrer elektrifizierter Ford-Modelle um: Vom Ford Kuga* als meistverkauften Plug-in-Hybriden in Europa über den mit bis zu 600 km reichweitenstarken Mustang Mach-E** oder dem neu entwickelten vollelektrischen Ford Explorer***."Genauso individuell wie unsere elektrische Modellpalette sind auch die Lösungen, die ChargeGuru unseren Kunden anbietet. Deswegen haben wir uns für ChargeGuru als Vertriebs- und Installationspartner entschieden," sagt Detlef Hell, Leiter Home Charging & Energy Services. Das Team von ChargeGuru weiß, worauf es bei der Wallbox-Installation ankommt, kann auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden zu Hause eingehen und ist schnell in der Umsetzung".ChargeGuru ist mit seinen über 700 zertifizierten Installationspartnern in Deutschland einer der führenden Anbieter für Planung, Installation und Wartung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge."Wir wissen, dass es wichtig für unsere Kunden ist, zuverlässig zu Hause laden zu können. Mit unserer Erfahrung von mehr als 10.000 Wallbox-Installationen bieten wir auch für Ford-Kunden immer das passende Paket," sagt Florian Chan, Managing Director bei ChargeGuru Deutschland.Weitere Informationen zu Ford und ChargeGuru stehen unter folgendem Link (https://www.ford.de/hybrid-elektrisch/laden/zuhause-laden) bereit.*Verbrauchswerte des Ford Kuga Plug-in nach WLTP (kombiniert): Stromverbrauch: 15,9 - 14,4 kWh/100 km; CO2- Emissionen im Fahrbetrieb: 29 - 22 g/km.**Verbrauchswerte des Ford Mustang Mach-E (inklusive Ford Mustang Mach-E GT) nach WLTP (kombiniert): Stromverbrauch: 21,2 - 17,2 kWh/100 km; CO2- Emissionen im Fahrbetrieb: 0 g/km.***Verbrauchswerte des Ford Explorer nach WLTP (kombiniert): Genaue Angaben gibt Ford rechtzeitig vor Verkaufsbeginn des neuen Modells bekannt.Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das bisherige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen.Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden anhand des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt. Bitte beachten Sie, dass für CO2- Ausstoß-basierte Steuern oder Abgaben seit dem 1. September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist.# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen rund 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.ChargeGuruChargeGuru ist mit über 10.000 installierten Ladepunkten einer der führenden Anbieter für die Installation, Betrieb und Wartung von AC- und DC-Ladestationen für Elektroautos in Europa. Mit über 700 zertifizierten und speziell auf Elektromobilität geschulten Partnerbetrieben, setzt ChargeGuru Ladeinfrastruktur bei Privatpersonen und Unternehmen um. Darunter Autohäuser, Immobilienverwaltungen, Supermärkte und Hotels, wie auch Ladeinfrastruktur für E-Flotten an den einzelnen Standorten der Mitarbeiter. Für einen einfachen Zugang zu Ladeinfrastruktur folgen wir dabei dem ChargeGuru Prinzip: schnell, individuell und ganzheitlich. Mit Experten, die von Erstberatung bis Inbetriebnahme persönlich beraten, mit Komplettlösungen passend zu den individuellen Anforderungen vor Ort und mit Spaß an der Freude für Ladeinfrastruktur, die E-Autofahrer lieben. Mehr Informationen unter: https://chargeguru.com/de/Pressekontakt:Ingo BehrendtFord-Werke GmbH+49 (0) 170 / 33 80 515ibehrend@ford.comKontakt:Verena PretzschMarketing Managerin bei ChargeGuruverena.pretzsch@chargeguru.com+49 (0) 89 380 31730Original-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6955/5639516