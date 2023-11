Köln/Frankfurt (ots) -- Neues Buch "Wohlstand und Wirtschaftswachstums ohne Reue, Klimarettung ja! - Deindustrialisierung nein!", Jean Pütz mit Andreas Dripke, 136 Seiten, Verlag Diplomatic Council Publishing, ISBN 978-3-98674-084-9- Buchvorstellung mit Jean Pütz am 14. Nov. in Frankfurt: www.diplomatic-council.org/jeanpuetzJean Pütz hat mit seinem neuen Buch "Wohlstand und Wirtschaftswachstum ohne Reue" ein besonderes Anliegen. Er möchte zur Klimarettung maßgeblich beitragen, ohne den Wirtschaftsstandort Deutschland und damit den Wohlstand der Deutschen zu gefährden. Er setzt dazu auf Konzepte abseits des Mainstreams.Dabei redet der Wissenschaftsjournalist Klartext - wie es sein Millionenpublikum von seinen Fernsehsendungen und in den sozialen Medien gewohnt ist. Er nimmt hierbei keine Rücksicht auf die sogenannte "Political Correctness". Viele von der Politik propagierte Maßnahmen stuft er als populistisch ein, und lehnt sie strikt ab, weil sie nicht zum Ziel führen.Aber Jean Pütz belässt es nicht bei der Kritik. Seite für Seite zeigt er konkrete Wege auf, um Deutschland aus dem Energie-Schlamassel herauszuholen und wieder auf Kurs zu bringen. Hierbei hat er die ganze Welt im Blick und gibt globale Antworten auf die Klima- und die Energiefragen unserer Zeit. Denn nur der globale Ansatz kann zum Ziel führen.Dabei zieht der Wissenschaftsjournalist "wie das Kaninchen aus dem Hut" einen regenerativen Energieträger, der weltweit Akzeptanz finden und Kohle, Erdöl und Erdgas ersetzen kann. Sein Credo lautet: Es kommt auf die Defossilisierung an, weniger auf die Dekarbonisierung. "Es kann doch nicht sein, dass wir in Deutschland jedes CO2-Molekül zu vermeiden versuchen, während weltweit noch nie soviel Erdöl, Erdgas, Kohle aus der Erde geholt und verbrannt wurde wie derzeit", weist Jean Pütz auf die eklatante Kluft zwischen der deutschen Energie- und Klimapolitik und der Realität rund um den Globus hin.Als Co-Autor für sein neues Buch hat er sich den bekannten Wirtschaftsjournalisten Andreas Dripke zur Seite geholt. "Wir sind eine erfolgreiche Symbiose nach dem Motto eins uns eins ist mehr als zwei", sagt Jean Pütz.Hinweis: Autoren und Verlag lehnen eine "Vereinnahmung" der Inhalte des Buches durch politische Parteien strikt ab.Pressekontakt:Weitere Informationen: www.diplomatic-council.org/jeanpuetzPresseagentur: euromarcom public relations, Tel. +49 (0) 611 973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: Diplomatic Council - Diplomatischer Rat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83471/5639531