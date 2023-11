Unterföhring (ots) -2. November 2023. Dieser Diebstahl lohnt sich: Gleich vier Mal ist Joko Winterscheidts ProSieben-Show "Wer stiehlt mir die Show?" seit der ersten Folge am 5. Januar 2021 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet worden. (2021: Beste Unterhaltung Show; 2022: Beste Unterhaltung Show; 2022: Beste Regie Show; 2023: Jakob Lundt - Bestes Buch Unterhaltung).Für diesen Erfolg ist Gastgeber und Mit-Erfinder Joko Winterscheidt ins Risiko gegangen - er bietet seine Show immer wieder zum Diebstahl an. Das gibt es nur einmal auf der Welt. Diesen Sonntag wollen Matthias Schweighöfer, Hazel Brugger, Florian David Fitz und Wildcard-Gewinnerin Giovanna (Studentin, Flensburg) Joko Winterscheidt die Show stehlen.ProSieben zeigt sechs neue Folgen von "Wer stiehlt mir die Show?" ab Sonntag, 5. November 2023, um 20:15 Uhr.Neugierig wie es weitergeht? Joyn PLUS+ zeigt immer nach TV-Ausstrahlung die nächste Ausgabe "Wer stiehlt mir die Show?" als Preview.So funktioniert "Wer stiehlt mir die Show?"In acht Quiz-Kategorien, unterteilt in drei Gewinnstufen, versuchen Jokos Herausforder:innen zu punkten. Nach jeder Gewinnstufe muss eine Kandidatin oder ein Kandidat die Show verlassen. Im Finale tritt Joko im direkten Duell gegen die zuletzt verbleibende Person an. Der oder die Sieger:in des Finales gewinnt im wahrsten Sinne des Wortes die Show und darf "Wer stiehlt mir die Show?" in der nächsten Folge nach den eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten. Joko kämpft dann als Kandidat darum, seine eigene Sendung zurückzugewinnen. Die Finalrunde wird moderiert von Katrin Bauerfeind."Wer stiehlt mir die Show?" - Start der neuen Staffel am Sonntag, 5. November 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: WSMDSPressekontakt:Kevin Körber/Nathalie GalinaCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187/-1186email: kevin.koerber@seven.onenathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5639530