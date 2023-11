Wien (ots) -Ski Challenge, das actionreiche E-Sports-Game von Greentube - der NOVOMATIC Digital Gaming and Entertainment Division, hat nach seinem offiziellen Start vor einem Jahr nun die Marke von 20 Millionen Rennen und 600.000 Downloads überschritten.Das Spiel, das für iOS und Android verfügbar ist, basiert auf dem allerersten von Greentube veröffentlichten gleichnamigen Titel, Ski Challenge aus dem Jahr 1998.In der aktuellen Version treten die Spieler:innen für ihre Lieblingsteams und -länder in Turnieren mit Echtgeldpreisen gegeneinander an - auf sieben der berühmtesten Abfahrtspisten der Welt, darunter Zermatt, Bormio und Zauchensee.Sie können Geschicklichkeitspunkte sammeln, im Ranking aufsteigen und einen Platz auf den neuen, zeitbasierten Bestenlisten ergattern.Ski Challenge wurde in Zusammenarbeit mit drei der erfolgreichsten Skiverbände weltweit entwickelt: dem ÖSV, Swiss-Ski und dem Deutschen Skiverband. Dies ist nicht nur der Grund für die hohe Authentizität des Spiels, sondern auch für seinen Erfolg, den es in den letzten zwölf Monaten verzeichnen konnte.Michael Bauer, CFO/CGO von Greentube, sagte dazu: "Dieser Meilenstein ist das Resultat einer gemeinsamen Reise, die von Innovation, Ausdauer und einer klaren Vision geprägt war. In einer Branche, in der Spitzenleistungen der Maßstab sind, ist der Erfolg unseres Spiels ein Beweis für die hohen Standards, die wir aufrechterhalten.Ski Challenge wächst Tag für Tag und wir blicken voller Vorfreude in die Zukunft. Wir möchten uns bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, dass wir 20 Millionen Rennen und 600.000 Downloads erreicht haben."Über GreentubeAls NOVOMATIC Digital Gaming and Entertainment Division bietet Greentube ein breit gefächertes Portfolio von Video-Slots, Tischspielen, AWP-Reloaded-Slots, serverbasiertem Gaming, Social-Casino-Gaming, Video-Bingo und mehr. Mit seiner Omni-Channel-Technologie steht Greentube an der Spitze der Glücksspielinnovation und vereint Online-, Mobile- und landbasierte Spiele.Pressekontakt:Jan ChudikSenior Marketing Communications ManagerGreentube GmbHPhone: +43 676 5209838press@greentube.comOriginal-Content von: Greentube, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171979/5639550