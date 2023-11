Kinaxis Inc. ("Kinaxis" oder die "Gesellschaft") (TSX: KXS), das weltweit führende Unternehmen im Bereich Supply Chain Management, gibt bekannt, dass die Toronto Stock Exchange (die "Börse" oder "TSX") eine Mitteilung (die "Mitteilung") des Unternehmens über seine Absicht, ein Aktienrückkaufprogramm (Normal Course Issuer Bid, "NCIB") herauszugeben, angenommen hat. In Verbindung mit dem NCIB hat das Unternehmen einen automatischen Aktienkaufplan (Automatic Share Purchase Plan, "ASPP") mit seinem designierten Broker abgeschlossen, um den Kauf seiner Stammaktien (die "Aktien") zu ermöglichen.

Die Mitteilung sieht vor, dass die Gesellschaft während des 12-monatigen Zeitraums, der am 6. November 2023 beginnt und am 5. November 2024 endet, oder zu einem früheren Zeitpunkt, wenn Kinaxis seine Käufe abschließt oder eine Kündigung ausspricht, insgesamt bis zu 1.424.790 Aktien kaufen kann, was etwa 5 der zum 23. Oktober 2023 ausgegebenen und ausstehenden Aktien entspricht. Zum Geschäftsschluss am 23. Oktober 2023 hatte die Gesellschaft 28.495.810 ausgegebene und ausstehende Aktien. Mit Ausnahme von Blockkäufen, die nach den Regeln der TSX zulässig sind, wird die Anzahl der pro Tag zu erwerbenden Aktien 12.817 nicht überschreiten, was 25 des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens der Aktien an der TSX in den letzten sechs Kalendermonaten bis zum 29. September 2023 (51.271 Aktien) vor der Annahme der Mitteilung durch die TSX entspricht. Die tatsächliche Anzahl der Aktien, die im Rahmen des NCIB erworben werden können, und der Zeitpunkt eines solchen Erwerbs werden von der Unternehmensleitung vorbehaltlich des geltenden Rechts und der Regeln der TSX festgelegt.

Vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen werden alle Käufe von Aktien im Rahmen des NCIB über die Einrichtungen der TSX und/oder alternative kanadische Handelssysteme zu den geltenden Marktpreisen oder auf andere Weise, die von der zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt werden kann, durchgeführt. Alle im Rahmen des NCIB gekauften Aktien werden annulliert.

Kinaxis hat mit RBC Dominion Securities Inc. ("RBC DS") einen ASPP abgeschlossen, um den Kauf von Aktien im Rahmen des NCIB zu Zeiten zu ermöglichen, in denen die Gesellschaft normalerweise aufgrund von behördlichen Beschränkungen oder selbst auferlegten Sperrfristen keine Aktien kaufen darf.

Gemäß dem ASPP kann Kinaxis vor dem Eintritt in eine Handelssperrzeit (Blackout Period) RBC DS anweisen, Käufe im Rahmen des NCIB gemäß den Bedingungen des ASPP zu tätigen, ist aber nicht dazu verpflichtet. Solche Käufe werden von RBC DS nach eigenem Ermessen auf der Grundlage von Parametern bestimmt, die von Kinaxis vor der Blackout Period in Übereinstimmung mit den Regeln der TSX, den geltenden Wertpapiergesetzen und den Bedingungen des ASPP festgelegt wurden. Der ASPP wurde von der TSX zeitgleich mit der Einleitung des NCIB genehmigt.

Das Board of Directors der Gesellschaft (das "Board") ist der Ansicht, dass der Marktpreis der Aktien von Zeit zu Zeit den zugrundeliegenden Wert des Geschäfts der Gesellschaft nicht vollständig widerspiegelt. Infolgedessen ist das Board der Ansicht, dass der Kauf von Aktien in Abhängigkeit von zukünftigen Kursbewegungen und anderen Faktoren eine wünschenswerte Verwendung von Unternehmensmitteln im besten Interesse der Gesellschaft darstellt. Außerdem wird erwartet, dass die Käufe allen Personen, die weiterhin Aktien halten, zugute kommen, da sich ihre Beteiligung an der Gesellschaft erhöht, wenn die zurückgekauften Aktien eingezogen werden.

Soweit der Gesellschaft bekannt ist, beabsichtigt derzeit kein Vorstandsmitglied, leitender Angestellter oder sonstiger Insider der Gesellschaft oder einer ihrer Mitarbeiter, Aktien im Rahmen des NCIB zu verkaufen. Es kann jedoch zu Verkäufen durch diese Personen über die Einrichtungen der Börse oder einen anderen verfügbaren Markt oder ein alternatives Handelssystem kommen, wenn sich die persönlichen Umstände dieser Personen ändern oder wenn diese Personen eine Entscheidung treffen, die nicht mit diesem Rückkaufprogramm in Zusammenhang steht. Die Vorteile für eine solche Person, deren Aktien gekauft werden, wären die gleichen wie die Vorteile, die allen anderen Inhabern, deren Aktien gekauft werden, zustehen.

Über Kinaxis

Kinaxis ist global führend im Bereich Management der Lieferkette. Wir betreuen Lieferketten und die Menschen, die diese verantworten. Unserer Software vertrauen bekannte globale Marken, denn sie bietet Flexibilität und ermöglicht schnelles Reagieren, so wie es das moderne, dynamische Umfeld erfordert. Wir verbinden unsere patentierte Paralleltechnik mit einer auf den Menschen fokussierten Herangehensweise an KI. So versetzen wir Unternehmen jeglicher Größe in die Lage, ihre End-to-End-Lieferkette zu steuern, angefangen bei der mehrjährigen strategischen Planung, über die praktische Ausführung bis hin zur Auslieferung auf der letzten Meile. Mehr erfahren Sie unter: kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Warnhinweis und zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die erwartete Leistung von Kinaxis und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich solcher zukünftiger Ereignisse wider. In bestimmten Fällen können Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert", "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "auftreten" oder "erreicht werden" "können", "könnten", "würden", oder "werden", bzw. die Verneinung dieser Wörter oder vergleichbare Terminologie identifiziert werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über die erwarteten Vorteile des NCIB und die Anzahl der Aktien, die im Rahmen des NCIB erworben werden können. Zukunftsgerichtete Informationen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächliche Leistung von Kinaxis wesentlich von der erwarteten Leistung abweicht, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert wird.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen widergespiegelt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im jährlichen Informationsformular des Unternehmens vom 3. März 2023 für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr beschrieben sind, sowie andere Risiken, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens aufgeführt sind. Diese sind bei SEDAR+ unter https://www.sedarplus.ca verfügbar.

Die oben genannten Risikofaktoren stellen keine vollständige Übersicht der Faktoren dar, die sich auf die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens auswirken können. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Aussagen über die Zukunft und sind von Natur aus ungewiss, und die tatsächlichen Leistungen des Unternehmens oder andere zukünftige Ereignisse oder Bedingungen können aufgrund zahlreicher Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen. Die Aussagen des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, basieren auf den Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Geschäftsleitung zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Aus den oben genannten Gründen sollte man sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

QUELLE: Kinaxis Inc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231101550944/de/

