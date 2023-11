München (ots) -DAS BESTE KOMMT NOCH! erzählt die emotionale Geschichte über die besten Freunde Felix (Til Schweiger) und Arthur (Michael Maertens), die beide nach einem großen Missverständnis fest davon überzeugt sind, dass der jeweils andere nur noch wenige Monate zu leben hat. Sie begeben sich auf ein gemeinsames Abenteuer, um das Leben und ihre Freundschaft ein letztes Mal zu feiern. DAS BESTE KOMMT NOCH! startet am 7. Dezember im Kino.Hier geht es zum Trailer: https://youtu.be/PrqlNVnAgfcInhalt: Obwohl sie unterschiedlicher kaum sein könnten, sind Arthur (Michael Maertens) und Felix (Til Schweiger) beste Freunde, gefühlt schon immer - der eine ein pedantischer Spießer, der andere ein auf der Überholspur lebendes Schlitzohr. Um seinem abgebrannten Freund zu helfen, leiht Arthur ihm seine Krankenkarte für eine Untersuchung im Krankenhaus und erfährt so, dass Felix todkrank ist. Weil Arthur es nicht übers Herz bringt, Felix geradeheraus die Wahrheit zu sagen, verheddert Arthur sich so sehr, dass schließlich Felix denkt, sein bester Freund liege im Sterben! Und so beginnt Felix, sich um den kerngesunden Arthur zu kümmern. Am Ende lernt Arthur das Leben (neu) kennen und Felix begreift, was es heißt zu lieben.Mit Til Schweiger und Michael Maertens stehen unter anderem Neda Rahmanian, Franziska Machens, Heino Ferch, Caro Cult, Emma Schweiger, Tim Oliver Schultz und Luna Schweiger vor der Kamera sowie in seiner letzten Filmrolle auch Ausnahmeschauspieler Peter Simonischek.DAS BESTE KOMMT NOCH! ist eine Produktion der Olga Film in Co-Produktion mit Constantin Film und Barefoot Films, gefördert mit Mitteln des FFF, der FFA und des DFFF. Produzentin ist Viola Jäger, co-produziert haben Christoph Müller und Til Schweiger, der auch Regie und Schnitt übernahm. Martin Moszkowicz ist Executive Producer.Kinostart: 07. Dezember 2023 im Verleih der Constantin FilmDarsteller*innen: Til Schweiger, Michael Maertens, Neda Rahmanian, Franziska Machens, Emma Schweiger, Caro Cult, Heino Ferch, Carlo Ljubek, Peter SimonischekExecutive Producer: Martin MoszkowiczCo-Produzent*innen: Christoph Müller, Til SchweigerProduzentin: Viola JägerRegie: Til SchweigerErstes Pressematerial zum Film steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an unsere betreuende Agentur:Just PublicityRegine Baschny & Sabrina WintersbergerTel.: 089 - 20 20 82 60info@just-publicity.comPressekontakt:Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:Constantin FilmPresseTelefon: 089 44 44 600E-Mail: presse@constantin.filmOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018915/100913014