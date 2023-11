Der Bitcoin hat in der Nacht auf Donnerstag an die dynamische Aufwärtsbewegung der letzten Wochen angeknüpft und bei rund 35.920 Dollar den höchsten Stand seit 17 Monaten markiert. Rückenwind lieferten dabei ausnahmsweise nicht neue Entwicklungen in Sachen ETF-Zulassung in den USA, sondern die Fed-Sitzung am Mittwochabend.Dabei hatte die US-Notenbank den Leitzins zum zweiten Mal in Folge unverändert gelassen. Zudem signalisierte Fed-Chef Jerome Powell, dass die Zeit der aggressiven Zinserhöhungen ...

