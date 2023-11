DJ Faeser erlässt Betätigungsverbot für Hamas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat ein Betätigungsverbot für die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas und die Auflösung des palästinensischen Vereins Samidoun bekanntgegeben. "Als Bundesinnenministerin verbiete ich heute die Betätigung von Hamas und Samidoun in Deutschland und löse Samidoun Deutschland auf", sagte Faeser bei einer Pressekonferenz in Berlin.

"Das Abhalten spontaner Jubelfeiern hier in Deutschland in Reaktion auf die furchtbaren Terroranschläge der Hamas gegen Israel, wie wir sie in Berlin erleben müssen, ist unerträglich. Mit dem Betätigungsverbot gegen Hamas und Samidoun und der Auflösung von Samidoun Deutschland setzen wir diesen Aktivitäten in Deutschland ein Ende", betonte sie. "Antisemitismus in Deutschland hat keinen Platz, egal, von wem er ausgeht", sagte Faeser. "Wir werden ihn in all seinen Formen mit aller Kraft des Rechtsstaates bekämpfen."

November 02, 2023

