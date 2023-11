Die Finanzierungslücke in der AHV hängt stark von der demografischen Entwicklung ab. Die Migration hat laut der UBS den geringsten Einfluss, die Lebenserwartung den höchsten.Zürich - Die Finanzierungslücke in der AHV hängt stark von der demografischen Entwicklung ab. Die Migration hat laut der UBS den geringsten Einfluss, die Lebenserwartung den höchsten. Zu diesem Schluss kommt die am Donnerstag veröffentlichte Studie «AHV 2030» des UBS Vorsorgeforums. Untersucht wurden verschiedene «Demografie-Szenarien» und deren Auswirkungen auf die finanzielle Stabilität der...

Den vollständigen Artikel lesen ...