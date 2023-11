FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.11.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 300 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS TRAINLINE PRICE TARGET TO 340 (480) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BP PRICE TARGET TO 525 (490) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 275 (300) PENCE - 'HOLD' - DZ BANK RAISES FAIR VALUE FOR GSK TO 1500 (1450) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS ASOS PRICE TARGET TO 350 (380) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES NEXT PRICE TARGET TO 8400 (8100) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1225 (1176) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS DISCOVERIE PRICE TARGET TO 695 (750) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS HALMA PRICE TARGET TO 1660 (1880) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS HALMA PRICE TARGET TO 1660 (1880) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 150 (175) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES GSK PRICE TARGET TO 1400 (1300) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 316 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - SOCGEN CUTS ASOS PRICE TARGET TO 432 (714) PENCE - 'BUY'



