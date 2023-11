Durchwachsene Zahlen bei PayPal: Die beste Einstiegschance aller Zeiten?

Vom Allzeithoch verlor die PayPal Aktie über 50 %. Zuletzt gab es im laufenden Jahr Kursverluste von rund 30 %. Fundamental wird die PayPal Aktie immer günstiger, während der Abwärtstrend ständig neue Kursverluste produziert. Nun berichtete PayPal gestern zum abgeschlossenen Quartal. Die Quartalszahlen waren durchwachsen. Während der Zahlungsdienstleister bei den Gewinnen die Analystenschätzungen übertreffen konnte, bleiben die schwachen Margen ein Problem für die PayPal Aktie. Dennoch wurden die Earnings weitgehend positiv aufgenommen.

Sollten Anleger auch nach den Q3-Zahlen die Finger von der technisch stark angeschlagenen PayPal Aktie sein oder gibt es hier eine antizyklische Einstiegschance im Hinblick auf die doch zunehmend günstige Bewertung?

PayPal Quartalszahlen: Umsatz steigt deutlich, Ausblick optimistisch

Die Q3-Zahlen des US-amerikanischen Zahlungsdienstleisters PayPal konnten den Markt weitgehend überzeugen. Nachdem sich Anleger in den ersten Minuten mit hoher Volatilität noch keine klare Richtung erlaubten, notierte die PayPal Aktie letztendlich nachbörslich deutlich im Plus.

Der Umsatz stieg bei PayPal um 8 % auf 7,4 Milliarden $. Die Gewinn sank jedoch um 23 % auf insgesamt 1,02 Milliarden $. Dieser Wert lag jedoch immerhin noch deutlich über den Schätzungen der Analysten. Zugleich hob PayPal den Ausblick moderat an. Denn der Gewinn pro Aktie soll nun im kommenden Quartal bei 4,99 US-Dollar liegen, Analysten rechneten hier mit 4,92 $.

$PYPL PayPal Q3 FY23:



• TPV +13% Y/Y fx neutral to $388B.

• Active accounts -1% Y/Y to 428M.

• Transactions per active +13% Y/Y to 57.

• Revenue +8% Y/Y to $7.4B ($20M beat).

• Non-GAAP EPS $1.30 ($0.07 beat).



FY23 EPS raised to $3.75 ($3.49 previously). pic.twitter.com/0rwjKjI9kR - App Economy Insights (@EconomyApp) November 1, 2023

Nach AltIndex-Daten stieg das Sentiment um rund 2,5 %, während auch zuletzt die Erwähnungen auf Reddit, 4chan oder Stockwits deutlich zunahmen. All dies deutet daraufhin, dass sich das Sentiment langsam bessert. Das Interesse an der PayPal Aktie steigt. Bei der aktuellen Bewertung und den soliden Quartalszahlen dürfte dieses Interesse vornehmlich in einem Long-Setup realisiert werden.

Erodierende Margen bleiben das Problem

PayPals Herausforderungen sind teils branchenübergreifend, teils aber auch spezifisch für das Zahlungsgeschäft. Während makroökonomische Faktoren wie steigende Zinssätze den Wert von wachstumsorientierten Aktien generell mindern, steht PayPal auch vor branchenspezifischen Problemen. Das Unternehmen sieht sich einer immer stärkeren Konkurrenz durch Unternehmen wie Apple, Alphabet oder Block gegenüber, die sich kontinuierlich in PayPals Geschäftsbereich drängen.

Besonders besorgniserregend in den letzten Quartalen waren PayPals schrumpfende Margen. Für Anleger könnte dies bedeuten, dass sie die Entwicklungen genau beobachten sollten, insbesondere in einem Marktsegment, das sich ständig weiterentwickelt und von intensivem Wettbewerb geprägt ist. Payment-Aktien, insbesondere solche, die sich primär auf reine Zahlungsabwicklung konzentrieren, scheinen in der aktuellen Marktlandschaft nicht mehr ideal für eine Buy-and-Hold-Strategie. Der Sektor ist durch intensiven Wettbewerb, schrumpfende Margen und branchenspezifische Herausforderungen geprägt. Damit braucht es eine kontinuierliche Überprüfung, wie sich Marktanteile verändern und einzelne Unternehmen entwickeln.

Mehr über die PayPal Aktie erfahren

Günstige Bewertung vs. Charttechnische Risiken

Aktuell wird die PayPal Aktie nur noch mit einem KGV rund 9 gehandelt. Das KUV liegt unter 2. Im Hinblick auf die historische Bewertung, die zugebenermaßen auch in einem Umfeld niedriger Zinsen und höheren Wachstums vom Markt vergeben wurde, ist die PayPal Aktie äußerst günstig. Wer antizyklische Einstiegschancen sucht, könnte somit einen näheren Blick auf die Papiere des US-Payment-Unternehmens werfen.

Der langfristige Abwärtstrend ist dennoch intakt. Eine kräftige Gegenbewegung fehlt bis dahin. Das Chartbild wirkt desaströs.

Auch kurzfristig hat die PayPal Aktie zuletzt weitere Verlaufstiefs erreicht und damit Verkaufssignale generiert. Übergeordnet würde sich das Chartbild bei einem Kurs oberhalb von 68 $ deutlich aufhellen.

Die PayPal-Aktie präsentiert sich momentan günstig bewertet, jedoch technisch deutlich angeschlagen. Trotzdem könnte sie für bestimmte Anlagestrategien von Interesse sein. PayPal verfügt immer noch über mehrere hundert Millionen Kunden, generiert beträchtliche Cashflows und verzeichnet ein moderates Wachstum. Bei der aktuellen Bewertung erscheint die Aktie attraktiv.

Für Anleger, die sich auf die Charttechnik konzentrieren, bleibt es empfehlenswert, eine klar erkennbare Bodenbildung abzuwarten. Während Risiken bestehen bleiben, könnte die stetige Weiterentwicklung des Unternehmens in Kombination mit der aktuellen Bewertung der Aktie dennoch ein verlockendes Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) verleihen.

Aktien fortschrittlich analysieren mit AltIndex

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.