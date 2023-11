Frankfurt/Hamburg (ots) -Nach umfassenden technologischen Vorbereitungen startet audioXchange, die zentrale Online-Plattform für Audiobuchungen. Damit steht die Audiovermarktung vor einem bedeutenden Quantensprung, mit dem für Agenturen der Mediahandel von Radiowerbezeiten über eine markteinheitliche Schnittstelle vereinfacht und beschleunigt wird. audioXchange verbindet erstmalig alle Systeme im Markt zu einem durchgängigen Prozess und steuert die Abläufe von den Einkaufssystemen der Agenturen bis zu den Disposystemen der Vermarkter. Konkret bedeutet das für Agenturen, dass diese die Möglichkeit haben, ihre Planungen und Buchungsanfragen vollautomatisch zu versenden und die Rückmeldungen der Vermarkter abzugleichen. Sender und Vermarkter können mit audioXchange ihrerseits die Buchungsprozesse optimieren und schneller auf Buchungswünsche reagieren."Die Online-Plattform audioXchange ist der klassische Game-Changer im Audiomarkt. Über sie werden zunächst die terrestrischen Kanäle inklusive DAB+ geplant, gebucht, gesteuert und reportet - in Zukunft funktioniert die Plattform auch unabhängig vom Übertragungsweg", so Jan Poelmann, Geschäftsführer der audioXchange GmbH.audioXchange ist ein Projekt der beiden führenden deutschen Audiovermarkter ARD MEDIA und RMS und steht allen Marktpartnern offen. Zum Start bindet audioXchange folgende Systempartner ein: Wasmuth (Preisdatenbank), audioXpert (Planungstool von DAP) sowie für die Dispo Amily, easy, MERIDIAN. Und weitere Ausbauschritte sind bereits in Planung. Poelmann: "Als einen der nächsten Erweiterungsschritte werden zum Beispiel auch Kreativagenturen ihre Spots direkt einspeisen können. Außerdem sind Features für Kampagnenanalysen, Dashboards und viele weitere Funktionen vorgesehen, die Audiobuchungen noch attraktiver machen werden."Pressekontakt:Kontakt für Journalisten - Für weitere Informationen und Logomaterial wenden Sie sich an:RMS Radio Marketing ServiceKirsten SchadeE-Mail: schade@rms.deTel.: 040 / 238 90 153www.rms.deARD MEDIA GmbHNorbert RüdellE-Mail: norbert.ruedell@ard-media.deTel.: 069 / 154 24 218www.ard-media.deOriginal-Content von: AudioXchange, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142721/5639685