Erfurt (ots) -Ab dem 6. November 2023 begleitet KiKA Kinder und Familien durch die vorweihnachtliche Zeit, über die Festtage bis ins neue Jahr und sorgt mit stimmungsvollen Film- und Serienhighlights linear und auf allen Plattformen für beste Unterhaltung.Ein detaillierter Programmablauf und viele zusätzliche Informationen zu allen Angeboten sind im KiKA-Kommunikationsportal über kommunikation.kika.de abrufbar. Hier eine Auswahl:Serien-Highlights ab 6. November 2023Die Geschichten des Wichtelmädchens Tinka läuten im November die Weihnachtszeit bei KiKA ein und werden mit der Premiere der 3. Staffel "Tinka und der Spiegel der Seele" (BR) fortgeführt. Mit "Luka und das magische Theater" (WDR) und "Spellbound - Verzaubert in Paris" (ZDF) starten im Dezember zwei weitere Abenteuer über Magie und Freundschaft, und mit der 2. Staffel "Leo da Vinci" (hr) zeigt KiKA Neues vom cleveren Erfinder aus Florenz.Filme, Specials und Märchen an den Wochenenden ab 18. November 2023Herzerwärmendes bietet alljährlich "Beutolomäus und die vierte Elfe" (KiKA), "Lucia und der Weihnachtsmann" (MDR) oder "Lauras Weihnachtsstern" (ZDF). Dazu gibt es extralange Weihnachtsspecials von "Ein Fall für die Erdmännchen" (NDR), "Ernest und Celestine" (ZDF) oder "Rico und Oskar" (WDR). Märchen dürfen in der Vorweihnachtszeit nicht fehlen: In diesem Jahr sind unter anderem "Die Prinzessin und der Fluch der Zeit" (KiKA), "Die Teufelsfeder" oder "Der Salzprinz" (beide ZDF) zu sehen.Filme am 24. Dezember 2023 und den WeihnachtsfeiertagenFeierlich wird es an Heiligabend mit "Mitten in der Weihnacht", "Der verlorene Wunschzettel" (beide KiKA) und "Ein Fall für die Erdmännchen - Weihnachtsmann gesucht" (NDR). An den beiden Weihnachtsfeiertagen geht es weiter mit Filmen wie "Niko - Ein Rentier hebt ab!", "Pettersson und Findus - Das schönste Weihnachten überhaupt" (beide ZDF), "Ein Weihnachtsbaum auf Abwegen" (KiKA), "Niko 2 - Kleines Rentier, großer Held" oder "Die Heinzels - Rückkehr der Heinzelmännchen" (beide ZDF).Zusätzlich werden für jedes Alter Inhalte und Beschäftigungstipps auf kika.de, im KiKA-Player, in der KiKANiNCHEN-Welt und im KiKA-Text angeboten.Unternehmens-Podcast "Triff KiKA - Werkstattgespräche"Weihnachtsmärchen gehören für viele Familien zu einem festen Bestandteil der Adventszeit, aber auch während des restlichen Jahres sind die Sonntagsmärchen auf dem traditionellen Sendeplatz von KiKA überaus beliebt. Im KiKA-Unternehmens-Podcast "Triff KiKA - Werkstattgespräche" spricht Inka Kiwit mit Stefan Pfäffle, dem Leiter der KiKA-Redaktion Fiktion, über den besonderen Stellenwert, den Märchen bei KiKA haben und welche Faszination von dem Genre ausgeht. Nicht zuletzt stellt sich die Frage, ob Märchen heutzutage überhaupt noch zeitgemäß sind.Die Episode des KiKA-Unternehmens-Podcasts "Triff KiKA - Werkstattgespräch" ist im KiKA-Kommunikationsportal (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/podcast/index.html), in der ARD-Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/triff-kika-werkstattgespraeche/94618248/) und auf den gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.