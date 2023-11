DJ Brenntag übernimmt Natronlauge-Distributeur OWI Chlor Alkali

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemikalienhändler Brenntag hat sich in Nordamerika mit der Übernahme von OWI Chlor Alkali verstärkt. Die Übernahme stärkt den Angaben des DAX-Konzerns zufolge das eigene lokale und regionale Distributionsnetzwerk und erweitere die Kapazitäten der Terminals in Nordamerika erheblich. OWI Chlor Alkali hat seinen Hauptsitz in Northbrook, Illinois. Das Produktportfolio umfasst Natronlauge, Kaliumhydroxid, Methanol, Schwefelsäure und Glykole. Im Jahr 2022 setzte OWI Chlor Alkali 279,7 Millionen US-Dollar um. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2023 06:22 ET (10:22 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.