München (ots/PRNewswire) -Alibaba.com (https://www.alibaba.com/), eine führende Plattform für globalen Business-to-Business (B2B)-E-Commerce, kündigt heute die Erweiterung seines "Europäischen Pavillon" an, in dem Produkte mit EU-Produktzertifikaten und von verifizierten Lieferanten angeboten werden.Der Europäische Pavillon wird vom TÜV Rheinland (https://www.tuv.com/germany/de/) unterstützt, einem weltweit führenden Prüfdienstleister, der mit Alibaba.com im Rahmen des "Verified Supplier"-Programms zusammenarbeitet. Das Programm ermöglicht es B2B-Käufern, zuverlässige und verifizierte Lieferanten auf Alibaba.com zu identifizieren und sich mit diesen zu vernetzen.Die Anzahl der angebotenen Produkte im Europäische Pavillon wird nun mit "Certified Picks for Europe" auf acht Millionen Produkte erweitert, um insbesondere B2B-Einkäufern, die bisher mit der Beschaffung von Qualitätsprodukten Schwierigkeiten hatten, den Zugang zu erleichtern.Acht Millionen Produkte mit EU-ProduktzertifikatenSeit dem Start des Europäischen Pavillon während des Super September, der größten B2B-Verkaufsaktion von Alibaba.com, ist die Zahl der angebotenen Produkte um mehr als 430 Prozent gestiegen - von 1,5 Millionen auf acht Millionen. Heute werden 13 Produktkategorien aus dem Konsumgüterbereich und 20 Kategorien außerhalb des Konsumgüterbereichs angeboten. Alle Produkte verfügen über EU-Produktzertifikate - einschließlich CE, RoHS, REACH, EMC und UKCA - und geben Käufern Sicherheit beim Einkauf.Schutz durch Trade Assurance Zusätzlich zu den zertifizierten Produkten bietet der Europäische Pavillon von Alibaba.com ein Trade Assurance-Programm, das den Schutz der Käufer während des gesamten Transaktionsprozesses gewährleistet. Europäischen Kunden stehen auf Alibaba.com Millionen Produkte mit termingerechter Lieferung und einfacher Rückgabe zur Verfügung."Die Beschaffung qualitativ hochwertiger Produkte kann schwierig und zeitaufwendig sein - insbesondere für KMU. Hier kommt unser kürzlich vorgestellter Europäischer Pavillon ins Spiel. B2B-Kunden können hier aus einer Vielzahl von zertifizierten Produkten und Lieferanten auswählen und erhalten alle wichtigen Produkt- und Herstellerinformationen per Mausklick. Wir freuen uns darauf, den Europäischen Pavillon in Zukunft weiter auszubauen, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre Beschaffungsprozesse effizient zu gestalten und ihnen zu noch mehr Wachstum zu verhelfen", so Nik van der Beek, Marketing Lead DACH bei Alibaba.comFrank Dorssers, Senior Vice President Systems, Customized Services, TÜV Rheinland, sagt: "Heute beziehen Unternehmen ihre Produkte oft international. Da ist das Verified-Supplier-Programm ein unverzichtbares Instrument, um die Glaubwürdigkeit von Lieferanten zu gewährleisten und das Risiko von Streitigkeiten oder Verlusten zu verringern. Wir sind davon überzeugt, dass die Aufnahme verifizierter Lieferanten in den Europäischen Pavillon das Vertrauen und die Transparenz bei B2B-Transaktionen stärken und letztlich das gesamte Online-Einkaufserlebnis verbessern wird."Über Alibaba.comAlibaba.com wurde 1999 gegründet und ist eine führende E-Commerce-Plattform für den globalen Business-to-Business (B2B)-Handel, die Käufer und Lieferanten aus über 200 Ländern und Regionen weltweit bedient. Das Unternehmen bietet B2B-Handelslösungen aus einer Hand, die verschiedene Bereiche der Wertschöpfungskette des grenzüberschreitenden Handels abdecken. Alibaba.com stellt Unternehmen Tools bereit, die ihnen helfen, ein globales Publikum für ihre Produkte zu erreichen, neue Produkte und Lieferanten zu finden und schnell und effizient Bestellungen online aufzugeben. Alibaba.com ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group.