BASF hat die Prognosen für das Gesamtjahr am Dienstag weiter zurückgenommen. Offiziell bleiben die Bandbreiten laut CEO Martin Brudermüller zwar unverändert, doch man werde wohl eher am unteren Ende der bisherigen Prognose liegen. Die Aktie reagierte zwar negativ auf die Q3-Zahlen, kann sich aber schon am Donnerstagmorgen wieder erholen.Verantwortlich für die Anpassung der Prognose seien eine "ausbleibende Stabilisierung der Chemieproduktion", weniger Absatzmenge sowie sinkende Preise, sagte Brudermüller ...

