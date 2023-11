Der DAX hat am Donnerstag den Weg zurück über die Marke von 15.000 Punkten gefunden. Damit setzt sich der positive Trend im neuen Monat November fort, nachdem der Oktober sehr schwach gelaufen war. Ohnehin sind die Anleger nach der gestrigen Sitzung der Fed positiv gestimmt. Bei der Shell-Aktie bahnt sich nun der nächste Ausbruch an.Die New Yorker Börsen hatten nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Vortag stark geschlossen und damit ihre Erholung ausgebaut. Vor allem bei den zinssensiblen ...

