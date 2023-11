NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,90 Euro belassen. Die Bank habe in einem guten dritten Quartal mit dem Nettoergebnis die Konsensschätzung übertroffen und ein 2,5 Milliarden Euro schweres Aktienrückkaufprogramm angekündigt, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2023 / 03:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2023 / 03:11 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0011821202

Die Top 3 Dividendenaktien 2024 In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen! Hier klicken