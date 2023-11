Berlin (ots) -Die Oberberg Gruppe, führender Qualitätsverbund privater Fach- und Tageskliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, setzt ihre etablierte Fortbildungsveranstaltung fort und startet die 6. Online-Vortragsreihe. Unter dem Titel "Relevanz aktueller Psychotherapieforschungen für die klinische Praxis" beleuchten renommierte Expertinnen und Experten ab dem 7. November 2023 im 14-tägigen Rhythmus an insgesamt acht Abenden neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und Behandlungsmethoden. Die wissenschaftliche Leitung der Veranstaltung liegt bei Prof. Dr. Stefan Röpke, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Oberberg Fachklinik Berlin Brandenburg und der Oberberg Tagesklinik Kurfürstendamm sowie Ärztlicher Direktor der Oberberg Fachklinik Potsdam. Gemeinsam mit Dr. Maren Kentgens, COO der Oberberg Gruppe, begrüßt er die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Veranstaltungsstart. Organisiert wird die Veranstaltung federführend von Prof. Dr. Mathias Berger, Vorsitzender des Scientific Boards der Oberberg Gruppe. Die Online-Vorträge finden live über Zoom statt. Sie adressieren medizinisches Fachpersonal aller Berufsgruppen, stehen aber auch Interessierten offen und sind kostenfrei. Die Vorträge sind mit jeweils zwei Fortbildungspunkten bei der Ärztekammer Berlin zertifiziert."Unsere Online-Vortragsreihe wird sehr gut angenommen. Von Veranstaltung zu Veranstaltung haben im Laufe der Zeit immer mehr Zuhörerinnen und Zuhörer teilgenommen. Wir sind sicher, dass wir auch in dieser Runde Vortragsthemen ausgewählt haben, die viele Kolleginnen und Kollegen interessieren. Neueste Erkenntnisse aus der medizinischen Forschung sind für alle Praktizierenden enorm wichtig, um Patientinnen und Patienten stets die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen", erklärt Dr. Maren Kentgens.Die Referentinnen und Referenten widmen sich bei der 6. Online-Vortragsreihe Themen wie dem Einsatz von KI und Virtual Reality in der Psychotherapie, Essenzen psychotherapeutischer Methoden, wie Psychotherapie und Neurobiologie voneinander lernen können sowie Personalisierung von Psychotherapien durch kontinuierliches Prozessmonitoring per Smartphones. Zudem werden Fragen diskutiert, ob eine Modularisierung der Therapie oder eine Verstärkung der Wirksamkeit möglich ist. Die Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen wird an einem Abend mit dem Thema DBT-C - Dialectical Behavior Therapy for Children - behandelt."Der Ablauf der Vortragsabende hat sich bewährt und wird auch bei der aktuellen Reihe beibehalten. Nach dem jeweiligen Fachvortrag wird es Raum für Diskussionen und Austausch geben. Erfahrungsgemäß wird die virtuelle Möglichkeit, Fragen zu stellen, vom Publikum gern genutzt. Wir freuen uns auf diesen Dialog!", so Dr. Kentgens.Die Veranstaltungen im Überblick:Dienstag, 07.11.2023Wie Psychotherapie und Neurobiologie voneinander lernenReferent:Prof. Dr. med. Christian SchmahlÄrztlicher Direktor, Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin, Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) MannheimModerator:Prof. Dr. med. Stefan RöpkeÄrztlicher Direktor und Chefarzt der Oberberg Fachklinik Berlin Brandenburg und der Oberberg Tagesklinik Kurfürstendamm sowie Ärztlicher Direktor der Oberberg Fachklinik PotsdamDienstag, 21.11.2023Was sind die Essenzen psychotherapeutischer Methoden - gelingt kürzer aber nicht schlechter?Referent:PD Dr. phil. Lars HölzelLeitender Psychologe und Wissenschaftlicher Leiter, Oberberg Parkklinik Wiesbaden Schlangenbad und Oberberg Tagesklinik Frankfurt am MainModerator:PD Dr. med. Andreas JähneÄrztlicher Direktor der Oberberg Fachklinik Rhein-Jura und von Haus LörrachDienstag, 05.12.2023DBT for children: The dialectics of addressing external and internal controlling factors (in englischer Sprache)Referentin:Francheska Perepletchikova, PhDAssociate Professor of Psychiatry, University of Massachusetts Medical SchoolModeratorin:Dr. med. Ewa Cionek-SzpakChefärztin der Oberberg Fachklinik WasserschlösschenDienstag, 19.12.2023Ist Modulare Psychotherapie schon Praxis-tauglich?Referentin:Prof. Dr. phil. Elisabeth SchrammLeitende Psychologin, Universitätsklinikum FreiburgModerator:Dr. med. Götz BerberichÄrztlicher Direktor der Klinik WindachDienstag, 09.01.2024Künstliche Intelligenz und PsychotherapienReferent:Prof. Dr. med. Harald BaumeisterLeiter der Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie, Institut für Psychologie und Pädagogik, Universität UlmModeratorin:Dr. phil. Maren KentgensCOO / Geschäftsführerin der Oberberg GruppeDienstag, 23.01.2024Enhanced Psychotherapy - wie kann man die Wirkung von Psychotherapien verstärken?Referent:Prof. Dr. med. Andreas J. FallgatterÄrztlicher Direktor, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Universität TübingenModerator:PD Dr. med. Andreas Wahl-KordonÄrztlicher Direktor der Oberberg Fachklinik Schwarzwald und Stellvertretender Ärztlicher Direktor von Haus LörrachDienstag, 06.02.2024Exaktere Personalisierung von Psychotherapien durch kontinuierliches Prozessmonitoring per SmartphonesReferent:Dr. med. Tobias FreyerÄrztlicher Direktor, Oberberg Parkklinik Wiesbaden Schlangenbad und Oberberg Tagesklinik FrankfurtModerator:Prof. Dr. Mathias BergerVorsitzender Scientific Board der Oberberg GruppeDienstag, 20.02.2024Anwendungsfelder von Virtual Reality in der PsychotherapieReferent:Prof. Dr. med. Andreas MühlbergerLeiter des Lehrstuhls für Klinische Psychologie und Psychotherapie, Universität RegensburgModerator:Dr. med. Bastian WillenborgÄrztlicher Direktor und Chefarzt der Oberberg Fachklinik Bad Honnef und der Tagesklinik BonnEinen Überblick über die Themen der einzelnen Online-Vorträge und deren Referentinnen oder Referenten inklusive Informationen zur Anmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.oberbergkliniken.de/online-vortragsreiheRückfragen zur Vortragsreihe gern an: veranstaltungen@oberbergkliniken.deAufgezeichnete Vorträge vorheriger Veranstaltungsreihen und Vortragsmaterialien finden Interessierte in der Mediathek der Oberberg Gruppe:https://www.oberbergkliniken.de/veranstaltungsreihe-pandemie-und-psyche/mediathekÜber die Oberberg Gruppe: Die Oberberg Gruppe mit Hauptsitz in Berlin ist eine vor mehr als 30 Jahren gegründete Klinikgruppe mit einer Vielzahl an Fach- und Tageskliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an verschiedenen Standorten in Deutschland. In den Kliniken der Oberberg Gruppe werden Erwachsene, Jugendliche und Kinder in individuellen, intensiven und innovativen Therapiesettings behandelt. Darüber hinaus existiert ein deutschlandweites Netzwerk aus Oberberg City Centers, korrespondierenden Therapeutinnen und Therapeuten und Selbsthilfegruppen.