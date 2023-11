Börse macht in den letzten Wochen wohl nur den wenigsten Spaß. Seit den Höchstkursen Ende Juli hat der DAX rund elf Prozent verloren, genauso wie der S&P 500. Schaut man auf manche Einzelwerte, tun sich wahre Abgründe auf. In Deutschland beispielsweise hat sich Siemens Energy im selben Zeitraum beinahe halbiert, ein Desaster ist auch die Entwicklung bei Sartorius, Zalando oder Infineon.Die Berichtssaison in den USA hat den Aktienmärkten bislang wenig bis gar nichts gebracht. Zwar hat mehr als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...