Seit Tagen steigen die Immobilien-Aktien stärker als der Markt. Das Papier von Vonovia beispielsweise ist seit dem Verlaufstief Ende Oktober um knapp 20 Prozent gestiegen und damit aus seinem kurzfristigen Abwärtstrendkanal ausgebrochen. Der Hauptgrund für den starken Kursanstieg ist am Rentenmarkt zu suchen.Nach der Entscheidung der US-Notenbank am Vortag, den geldpolitischen Schlüsselsatz in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent zu belassen, sind die Renditen der US-Staatsanleihen wieder deutlich ...

