Die Deutsche Rohstoff hat im 3. Quartal einen Rekordumsatz von EUR 57,5 Mio. erzielt, was einem Anstieg von 25% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Wachstum wurde durch eine deutliche Ausweitung der Produktion getrieben, die ein Rekordhoch erreichte und um 45% gegenüber dem Vorquartal und 56% gegenüber dem Vorjahr stieg. Trotz niedrigerer WTI-Ölpreise und eines deutlichen Rückgangs der Gaspreise erreichte die Rentabilität mit einem EBITDA von 45,6 Mio. EUR ebenfalls ein Rekordniveau, was einem Anstieg von 19 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darüber hinaus erwirtschaftete das Unternehmen im 3. Quartal einen positiven freien Cashflow von 1,7 Mio. EUR. Weitere Transaktionen in der Ölindustrie, darunter die Übernahme von Pioneer Natural Resources durch ExxonMobil und die Akquisition von Hess durch Chevron, unterstreichen die Attraktivität von Schiefervorkommen. Die Deutsche Rohstoff hat ihre Prognosen für das Geschäftsjahr 23 bestätigt. AlsterResearchs Analysten empfehlen die Aktie weiterhin zu KAUFEN, da sie im Vergleich zu anderen Unternehmen mit einem erheblichen Abschlag gehandelt wird. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Deutsche%20Rohstoff%20AG





