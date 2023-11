Zalando hat die Zahlen für das 3. Quartal 2023 veröffentlicht, die einen Umsatzrückgang von 3,2 % gegenüber dem Vorjahr auf 2,2 Mrd. EUR auswiesnen und damit die Konsensschätzung knapp verfehlten. Ein verspäteter Start in die Herbst-/Wintersaison, insbesondere aufgrund eines warmen Septembers, und die anhaltend gedämpfte Konsumstimmung haben die Umsatzentwicklung belastet. Trotz des weiteren Drucks auf die Bruttomarge (36,7 %; -2,4 Prozentpunkte) verzeichnete Zalando erhebliche Effizienzsteigerungen im Bereich Fulfillment, was zu einer deutlichen Verbesserung des bereinigten EBIT auf 23,2 Mio. EUR im dritten Quartal führte, oberhalb der Erwartungen. Zalando erwartet nun einen '23er Umsatzrückgang im Bereich von minus 3,0 % bis minus 0,5 % im Jahresvergleich, vor dem Hintergrund einer schwierigen Vergleichsbasis für November/Dezember, sowie anhaltenden Nachfragedruck für den Rest des Jahres. Der Ausblick für das adj. EBIT blieb jedoch unverändert. Die Analysten von AlsterResearch passen ihre Schätzungen leicht an, bestätigen aber ihr Kursziel von EUR 32,00. Auf dem aktuellen Kursniveau stuft AlsterResearch die Aktie von HALTEN auf KAUFEN hoch. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Zalando%20SE





