Wiesbaden (ots) -Um auf die Folgen der geplanten Kürzungen bei den Freiwilligendiensten aufmerksam zu machen, unterstützt die DRK in Hessen Volunta gGmbH den bundesweiten, dezentralen Aktionstag der Kampagne "Freiwilligendienst stärken" am Montag, dem 06. November 2023. Freiwillige sind eingeladen, zum Beispiel im Rahmen ihrer Wochenseminare spontane Mahnwachen abzuhalten oder gemeinsam an politische Entscheider/-innen zu schreiben sowie in den sozialen Medien gegen die Kürzungspläne zu posten.Im Juli hat die Bundesregierung einen Haushaltsentwurf für 2024 vorgelegt, der bei den Freiwilligendiensten Einsparungen im Umfang von 78 Millionen Euro vorsieht. Dies entspricht einer prozentualen Kürzung der Mittel von rund 24 Prozent. Seit Vorlage des Haushaltsentwurfs haben Verbände, Träger und Freiwillige auf die drastischen Folgen der Kürzungen aufmerksam gemacht. Von den Kürzungen sind ungefähr ein Drittel aller Einsatzstellen in den Freiwilligendiensten betroffen.Was dieses Szenario bedeutet, erläutert Volunta-Pressesprecherin Christine Orth: "Die geplanten Sparmaßnahmen der Bundesregierung berauben junge Menschen bedeutender Zukunftsperspektiven und Chancen. Es wird ihre Möglichkeiten erheblich einschränken, sich nach ihrer schulischen Laufbahn zu orientieren und sich gesellschaftlich einzubringen. Die Auswirkungen auf die Bildungswege junger Menschen werden nicht ohne Konsequenzen bleiben."Vor dem Bekanntwerden der Kürzungen hat sich die Kampagne "Freiwilligendienst stärken", ein Zusammenschluss von Freiwilligen aus ganz Deutschland gegründet, um mit einer Petition an den Deutschen Bundestag eine dringend benötigte Verbesserung der Rahmenbedingungen für Freiwillige zu erreichen. Innerhalb von vier Wochen konnten über 100.000 Unterschriften gesammelt werden. Da mit den Kürzungsplänen jegliche Verbesserung verunmöglicht wird, lehnt die Kampagne die Kürzungen entschieden ab und fordert die Bundespolitik zu einem Umlenken auf. Die finalen Entscheidungen zu den Kürzungsplänen werden durch den Bundestag Mitte November getroffen. Bis dahin will die Kampagne "Freiwilligendienst stärken" gegen die Kürzungspläne vorgehen.Konkret geplante Aktionen von Freiwilligen am Aktionstag sind unter https://fwd-staerken.de/aktuelles/ zu finden. In den sozialen Medien finden sich Beiträge zum Thema unter @fwdstaerken sowie den Hashtags kürztunsnichtweg und freiwilligstark.Über VoluntaVolunta ist eine gemeinnützige Tochter des Deutschen Roten Kreuzes in Hessen. Volunta berät und betreut junge Menschen in ihrem Freiwilligendienst in Hessen und im Ausland. Außerdem organisiert Volunta Schüleraustausch nach Irland, Kanada, Südafrika, Spanien und in die USA. Weitere Informationen auf www.volunta.de.Pressekontakt:Für Presseanfragen steht Ihnen Christine Orth zur Verfügung.Deutsches Rotes Kreuz in Hessen Volunta gGmbHAbraham-Lincoln-Str. 7Unternehmenskommunikation65189 WiesbadenTel. 0611 9 75 01 51E-Mail: christine.orth@volunta.deOriginal-Content von: Deutsches Rotes Kreuz in Hessen Volunta gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134066/5639856