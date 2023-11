Lufthansa auf Wolke 7

Werbung







Pünktlich zu Beginn des Novembers veröffentlicht die Deutsche Lufthansa ihren dritten jährlichen Quartalsbericht. Es gelang dem Unternehmen die eigene Prognose zu übertreffen.



Nach der COVID-19 Pandemie gelingt es dem Konzern seine Flügel wieder auszustrecken, denn die Erholung bei der Nachfrage nach Flugreisen macht sich bemerkbar. Insgesamt gelang es der Lufthansa in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres über 26 Milliarden € an Umsatzerlösen zu generieren. Dies entsprach einer Verbesserung zum Vorjahresergebnis für denselben Zeitraum von plus 18 %. Als Umsatztreiber identifiziert der Konzern den Ausbau des Flugprogramms, die steigenden Stückerlöse, sowie ein Wachstum im Technik-Geschäftsfeld.



Ganzheitlich betrachtet gelang es Lufthansa, das gesamte Konzernergebnis im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum um 232 % zu steigern, konkreter insgesamt 1,6 Milliarden € zu erwirtschaften. Lediglich das Logistik-Geschäftsfeld des Konzerns war rückläufig.









Quelle: HSBC