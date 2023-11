Die meistgehandelten Produkte

Der DAX® startete heute Morgen stark und konnte von einem Eröffnungskurs von 15.033,65 Punkten auf ein Tageshoch von 15.168,68 Punkten ansteigen. Danach tendierte der DAX® seitwärts. Heute stehen noch einmal Quartalszahlen von einigen Unternehmen aus dem DAX, SDAX und MDAX an, wie zum Beispiel von Fresenius und Zalando. Des weiteren werden heute Abend nach US-Börsenschluss die Quartalszahlen von Apple veröffentlicht.

Trotz der guten Stimmung aus der USA nach dem US-Zinsentscheid befinden sich aktuell unter den meistgehandelten Produkten hauptsächlich Short-Produkte auf den DAX®. Die positive Stimmung aus der USA spiegelt sich auch an der EUWAX wider, hier ist ein Call auf den Nasdaq-100® Index unter den meistgehandelten Knock-Out-Optionsscheinen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC9HBS 1,50 15078,22 Punkte 15199,948683 Punkte 120,95 Open End DAX ® Put HC8SJY 3,50 15078,22 Punkte 15401,085587 Punkte 43,51 Open End DAX ® Call HC1XDN 6,71 15078,22 Punkte 14443,162438 Punkte 5,79 Open End DAX ® Put HC9HC4 2,04 15078,22 Punkte 15799,99711 Punkte 23,40 Open End Nasdaq-100® Call HC6VQ2 7,37 14664,90516 Punkte 13989,505483 Punkte 18,92 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.11.2023; 9:35 Uhr

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC37S9 4,05 15097,68 Punkte 14800 Punkte 37,12 12.03.2024 DAX ® Put HC1KXS 9,07 15097,68 Punkte 16000 Punkte 16,65 12.12.2023 DAX ® Put HC37SG 6,83 15097,68 Punkte 15500 Punkte 22,15 12.03.2024 DAX ® Put HC57UL 6,53 15097,68 Punkte 15100 Punkte 23,01 18.06.2024 DAX ® Put HC37RZ 1,95 15097,68 Punkte 13800 Punkte 76,83 12.03.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.11.2023; 9:45 Uhr

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC73RJ 10,02 15119,50 Punkte 15669,180461 Punkte -10 Open End DAX ® Long HC07MD 1,96 15119,50 Punkte 14552,768316 Punkte 20 Open End DAX ® Long HC07M8 8,48 15119,50 Punkte 14428,430932 Punkte 15 Open End DAX ® Long HB9WK6 7,56 15119,50 Punkte 14180,503754 Punkte 10 Open End DAX ® Short HC6WGZ 12,89 15119,50 Punkte 16416,812799 Punkte -5 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.11.2023; 09:55 Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!