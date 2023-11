Lufthansa - Positiver Buchungsausblick

Nach heute frisch vorgelegten Zahlen der deutschen Kranich-Airline Lufthansa profitiert die Aktie von der Gunst der Anleger und weist zur Stunde einen Kurssprung von über sechs Prozent zum gestrigen Schlussstand auf. Besonders der robuste Ausblick und das zweitbeste Ergebnis der Firmengeschichte befeuern eine Erholung der Aktie, die in den nächsten Tagen und Wochen noch weiter ausgebaut werden könnte .

Der Lufthansa-Konzern hat seinen Gewinn und Profitabilität im dritten Quartal deutlich stärker ausbauen können, als von Analysten zuvor erwartet worden war. Ein besonderes Bonbon bietet die Kranich-Airline Investoren durch den robusten Ausblick, vor allem in Hinblick auf die kommenden Reisemonate und Weihnachtszeit.

Im konkreten Zahlen ausgedrückt heißt es bei der Lufthansa: Zwischen Juli und September stieg der Umsatz um 8 Prozent auf 10,3 Mrd. Euro, Analysten gingen von mit 10,8 Mrd. Euro aus. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sprang um 31 Prozent auf 1,47 Mrd. Euro an. Besonders erfreulich dürfte die deutlich verbesserte operative Marge um 2,5 Prozentpunkte auf 14,3 Prozent sein. Die Jahresprognose bestätigte der MDAX-Konzern.

Viel Nachholbedarf

Technisch hat das Wertpapier der Lufthansa in keiner besonders starken Supportzone gedreht, ein Blick auf den Wochenchart zeigt auf die Aktie hohe Hürden zukommen, wie den EMA 50 bei 7,35 Euro und den Horizontalwiderstand verlaufend um 8,00 Euro. Erst wenn diese Widerstände aus dem Weg geräumt werden, dürfte ein größerer Befreiungsschlag mit Kurspotenzial sogar zurück an die Jahreshochs von 11,16 Euro entstehen. Eine eindeutige Eintrübung des Chartbildes würde sich dagegen unter den aktuellen Wochentiefs von 6,51 Euro ergeben, dieses Szenario könnte noch einmal Verkäufer auf den Plan rufen und zu Abschlägen auf 6,01 und darunter 5,31 Euro führen. Kurzfristig allerdings dürfte das Momentum zugunsten der Bullen stehen, spekulativ bleibt ein Investment in das Papier allerdings allemal.

Widerstände: 7,13; 7,35; 7,59; 7,71; 8,00; 8,24 Euro

Unterstützungen: 6,91; 6,77; 6,51; 6,42; 6,07; 5,95 Euro

Lufthansa AG in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 29.08.2022 - 02.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: DE0008232125tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0008232125

Lufthansa AG in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 29.10.2018 - 02.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0008232125

Turbo-Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Lufthansa für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Euro Abstand zum Knock-Out in % Hebel Letzter Bewertungstag Lufthansa HB9Y68 1,33 5,769403 18,22 5,32 Open End Lufthansa HC9F8R 0,72 6,40571 9,22 9,87 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.11.2023; 12:11 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Lufthansa für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Euro Abstand zum Knock-Out in % Hebel Letzter Bewertungstag Lufthansa HC9S5R 1,40 8,399057 19,05 5,09 Open End Lufthansa HC9U3H 0,72 7,699267 9,13 9,94 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.11.2022; 12:15 Uhr

