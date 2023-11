Der Chief Executive Officer des Saudi Fund for Development (SFD), S.E. Sultan Al-Marshad, unterzeichnete heute einen neuen Entwicklungsdarlehensvertrag im Wert von 100 Millionen USD mit dem Gouverneur der Provinz Córdoba, S. E. Juan Schiaretti, und dem Gouverneur der Provinz Santa Fe, S. E. Omar Perotti. Dieser Vertrag markiert die erstmalige Präsenz des SFD in Argentinien und soll der Finanzierung des argentinischen interprovinziellen Aquäduktprojekts Santa Fe Córdoba (Phase 1, Block B-C) dienen. Die feierliche Unterzeichnung fand am Hauptsitz des SFD in Riad (Saudi-Arabien) statt.

SFD CEO Sultan Al-Marshad (right) signs a new USD $100 million development agreement with Argentina Province Governors Juan Schiaretti (Córdoba) and Omar Perotti (Santa Fe) (Photo: AETOSWire)

Unter den Teilnehmern befanden sich der Minister für öffentliche Arbeiten der Provinz Córdoba, Ricardo Sosa; der Minister des öffentlichen Dienstes der Provinz Córdoba, Fabian Lopez; der Wirtschaftsminister der Provinz Santa Fe, Walter August, sowie amtliche Vertreter beider Vertragsparteien.

Mit dieser Vereinbarung wird die argentinische Wirtschaft durch die Trinkwassererschließung in Santa Fe und Córdoba, die Schaffung von Arbeitsplätzen und weitere sozioökonomische Entwicklung gefördert.

Insbesondere unterstützt dieses Projekt auch die Verwirklichung der Ziele der Vereinten Nationen für die nachhaltige Entwicklung (SDG), vor allem Ziel Nr. 3: Gesundheit und Wohlergehen, und Ziel Nr. 6: Sauberes Wasser und Sanitär-Einrichtungen.

In der Phase 1 des Projekts wird die Strecke von Coronda nach San Francisco entwickelt, wodurch mehr als 410.000 Menschen Zugang zu Trinkwasser erhalten und die Entwicklung in Santa Fe und Córdoba gefördert wird.

Zu diesem Anlass sagte der Gouverneur der Provinz Córdoba, S. E. Juan Schiaretti: "Es ist mir eine große Ehre, diesen Aquäduktvertrag im Wert von 100 Millionen USD zu unterzeichnen, der Santa Fe und Córdoba zugutekommen und die erste Unternehmung zwischen dem SFD und Argentinien zur wirtschaftlichen Entwicklung ins Leben rufen wird."

Der Gouverneur der Provinz Santa Fe, S. E. Omar Perotti, erklärte: "Heute arbeiten Argentinien und der SFD zusammen, um ein Aquädukt zu bauen, das vielen Menschen helfen wird und einen historischen Schritt vorwärts in Richtung auf langfristige Entwicklung markiert."

S.E Sultan Al-Marshad, CEO des SFD, vermerkte dazu: "Sauberes Wasser, Sanitäranlagen und Hygiene sind unverzichtbar für Gesundheit und Wohlergehen. Wir sind stolz darauf, Projekte zu unterstützen, die den Zugang zu Trinkwasser in Entwicklungsländern verbessern und sich positiv auf das Leben vieler Menschen auswirken."

Argentinien ist damit der 93. Begünstigte des SFD, womit der SFD sein Engagement für die nachhaltige Entwicklung in Lateinamerika unterstreicht.

Im Einklang mit seiner Mission der Förderung der globalen nachhaltigen Entwicklung hat der SFD seit 1975 mehr als 750 Entwicklungsprojekte im Wert vom 20 Milliarden USD in über 90 Ländern in der ganzen Welt finanziert.

