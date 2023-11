Gute Nachrichten von der Deutschen Telekom: Der Magenta-Konzern will die Dividende deutlich erhöhen und plant zudem ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm. An der Börse kommt die sehr gut an, die Aktie hat ihre Gewinne nach der Bekanntgabe deutlich ausgebaut und notiert auf dem höchsten Stand seit Mai.Nach 70 Cent je Aktie für 2022 will der Vorstand für 2023 nun 77 Cent je Aktie als Dividende ausschütten. Auf dem aktuellen Niveau entspricht dies einer Rendite von 3,6 Prozent. Der Aufsichtsrat ...

